M83 comparten seis canciones de su nuevo disco

M83 lanzarán un nuevo disco en 2023. El proyecto Anthony González, publicó su último álbum, titulado DSVII, en 2019 y es hora de darle continuidad con Fantasy, que llegará a las tiendas el 17 de marzo.

Según comenta el francés: «Quería que este disco tuviera un gran impacto en vivo. La idea era volver con algo más cercano a la energía de Before the Dawn Heals Us (2005). La combinación de guitarras y sintetizadores siempre está en mi música, pero quizás esté más presente en este nuevo disco que en los anteriores».

A principios de año llegaba “Oceans Niagara”, hoy comparten un primer capítulo del álbum en el que incorporan nada menos que seis cortes, los seis primeros:

“Water Deep”

“Oceans Niagara”

“Amnesia”

“Us and the Rest”

“Earth to Sea”

“Radar, Far, Gone”

“Deceiver”

Escucha ‘Fantasy – Chapter 1’ de M83