Madee anuncia el tercer disco desde su regreso y fechas en Madrid y Barcelona

Madee vuelven con el tercer disco desde su reagrupación el pasado año. La banda de Ramón Rodríguez, The New Raemon (voz y guitarra) Pep Masiques (bajo), Adam Vives y Capi (guitarras), Marc Prats (teclados) y Antonio Postius (batería) junto al letrista Mark Swanson, resucitaban en 2021 con Eternity Mingled with The Sea (BCore Disc), al que le siguió poco después In The Cold Season (BCore Disc).

Ahora anuncian Conundrum, que será publicado el próximo 10 de febrero. El disco viene anticipado por el single «Live in my words» y sus caras B «Foreshadow» y «No end in sight».

Mark Swanson comenta: «Live in my words» trata de hacer arte, por el bien de las artes, ya que el acto de hacer arte es más importante que el arte mismo. La canción también habla de como tener tiempo para hacer arte y no actuar en consecuencia. De la manera que tenemos de fallar y perder el tiempo, un tiempo precioso. Todos lo hacemos: la disciplina es un acto difícil de seguir algunos días».

La banda catalana actuará el 16 de junio en Barcelona (La Nau) y al día siguiente, el 17, en Madrid (Moby Dick) para presentar su próximo disco.

16 Jun 2023 · BARCELONA · La Nau – Entradas

17 Jun 2023 · MADRID · Moby Dick – Entradas

Escucha ‘Live in my words’ de Madee

Escucha sus caras B