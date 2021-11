Madee – In the Cold Season (BCore)

Madee era una de las bandas que más echaba de menos y de las pocas que, además, fueron capaces de dejarnos en su mejor momento creativo esquivando cualquier sombra de decadencia. La dupla que supuso Orion’s Belt (04) y L’Antarctica (07) estará siempre tatuada a fuego en mis entrañas. 14 años después han regresado. El mundo ha cambiado mucho, y nosotros con él, claro. Evidentemente, su propuesta sonora está del todo fuera del foco actual, algo que me trae al pairo por completo cuando me paso la mitad del día escuchando discos de blackgaze y dark synth que absolutamente ningún medio reseña.

A lo que vamos, Madee regresaron tras una eternidad a principios de año con Eternity Mingled With the Sea (21), donde la principal novedad residía en la colaboración en las letras del poeta y fotógrafo norteamericano Mark Swanson. Ahora, sólo unos meses más tarde, regresan con un segundo trabajo casi consecutivo, In the Cold Season, donde la elaboración lírica sigue correspondiendo al nuevo fichaje.

Debo decir que su anterior disco empezaba como un tiro para mí con “Caldera” y “Like a spider bites in spring” para luego diluírseme de manera algo anodina. En este nuevo envite me sorprendí sobremanera al escuchar su adelanto, “Subterranean minefield”, un extraordinario tema muy emocionante donde Madee parecían recuperar precisamente lo que eché de menos en su anterior lance: la épica. Qué mal vista está la épica en estos tiempos efervescentes e inanes, incluso se la considera algo trasnochado e inmaduro. Así de mezquino y alienante es el discurso hegemónico imperante donde ser práctico y especializarse en algo muy concreto ignorando todos los demás aspectos de la vida es lo que se considera clave para “triunfar”.

Pues esa épica a la que hago mención vuelve a asomar en un par de temas más con un resultado notable; en la titular “In the cold season” y en la intensa “Struggle song”, pero debo decir que sigo echando de menos ese algo que me retorcía el corazón por dentro de emoción con su música. Reconozco que en la primera escucha tuve que detener el disco en la segunda canción y escuchar “A ghost”. ¿Nostalgia? Los cojones, presente continuo y futuro: diez minutos llorando y después a seguir adelante con el nuevo.

Caemos en el error de pedir a todos los demás, al mundo que nos rodea que no cambie, que nos ofrezca lo que ofreció antaño cuando somos nosotros los primeros que somos ya incapaces de hacerlo. Así de imperfectos y cabezones somos. Es por ello que no me lamento por el hecho de no sentir como antes estas nuevas canciones porque son cualquier cosa menos malas, lo que ocurre que las que hicieron antes no es que fueran buenas, eran sobrehumanas en su último periplo de carrera antes de parar.

Aun así nos encontramos con un conjunto de composiciones reflexivas, maduras, y lo más importante, capaces de dar abrigo en esta abominable estación helada: la de un mundo que da la espalda a sentir, a emocionarse, a reconocerse en el otro con toda la vulnerabilidad valiente de aquel cuyo mayor sueño es morir viviendo. Y, demonios, para todo esto Madee son aliado impenitente ahora y antes.

Escucha Madee – In the Cold Season