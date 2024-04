Más de 200 artistas y bandas en contra de la Inteligencia Artificial

La asociación sin ánimo de lucro Artist Rights Alliance emitió una carta abierta titulada «Dejen de devaluar la música» sobre el auge de la Inteligencia Artificial (IA) en la música, firmada por más de 200 nombres destacados de la industria como Billie Eilish, Robert Smith, Stevie Wonder, Nicki Minaj, Katy Perry, Sam Smith, Kim Petras, R.E.M., Jon Bon Jovi, Mumford & Sons, Imagine Dragons, d4vd, Jon Batiste, Finneas, Fletcher, Pearl Jam, J Balvin, Jonas Brothers, Noah Kahan, Norah Jones, Yard Act, The Last Dinner Party, Zayn Malik, Smokey Robinson, Sheryl Crow, Sigrid y muchos otros.

A través de la carta, la organización pide que los desarrolladores, las empresas de tecnología y las plataformas y servicios de música digital “se comprometan a no desarrollar ni implementar tecnología, contenido o herramientas de generación de música con inteligencia artificial que socaven o reemplacen el arte humano de la música”.

«Nosotros, los miembros abajo firmantes de las comunidades de artistas y compositores. Hacemos un llamado a los desarrolladores de inteligencia artificial, las empresas de tecnología, las plataformas y los servicios de música digital para que dejen de usar la inteligencia artificial (IA) para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos.

No nos equivoquemos. Creemos que, cuando se usa responsablemente, la IA tiene un enorme potencial para promover la creatividad humana y de una manera que permita el desarrollo y crecimiento de experiencias nuevas y emocionantes para los fanáticos de la música en todo el mundo.

Desafortunadamente, algunas plataformas y desarrolladores están empleando IA para sabotear la creatividad y socavar a artistas, compositores, músicos y titulares de derechos.

Cuando se utiliza de manera irresponsable, la IA plantea enormes amenazas a nuestra capacidad de proteger nuestra privacidad, nuestras identidades, nuestra música y nuestros medios de vida. Algunas de las empresas más grandes y poderosas están utilizando, sin permiso, nuestro trabajo para entrenar modelos de IA. Estos esfuerzos están directamente dirigidos a reemplazar el trabajo de los artistas humanos con cantidades masivas de “sonidos” e “imágenes” creados por IA. Que diluyen sustancialmente las regalías que se pagan a los artistas. Para muchos músicos, artistas y compositores en activo que simplemente intentan llegar a fin de mes, esto sería catastrófico.

Si no se controla, la IA pondrá en marcha una carrera hacia el fondo que degradará el valor de nuestro trabajo y evitará que recibamos una compensación justa por él.

Es necesario detener este ataque a la creatividad humana. Debemos protegernos contra el uso predatorio de la IA para robar voces y retratos de artistas profesionales, violar los derechos de los creadores y destruir el ecosistema musical.

Hacemos un llamado a todos los desarrolladores de IA, empresas de tecnología, plataformas y servicios de música digital para que se comprometan a no desarrollar ni implementar tecnologías, contenidos o herramientas de generación de música de IA que socaven o reemplacen el arte humano de los compositores y artistas o nos nieguen una compensación justa por nuestro trabajo».

