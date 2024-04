The Killers anuncian concierto en Barcelona para el 10 de abril

The Killers publicaban hace unas semanas el primer recopilatorio de su carrera. Rebel Diamonds contiene 20 pistas de todos los álbumes de estudio en la discografía del grupo, desde Hot Fuss hasta Pressure Machine.

Una inmersión curada en un impresionante catálogo de composiciones, que ha consolidado a la banda como una de las voces más importantes de la música de las dos últimas décadas. El álbum incluye 20 temas, entre ellos el recientemente diamante «Mr. Brightside», junto con otros clásicos modernos como «When You Were Young», «All These Things That I’ve Done», «Human», «Read My Mind» y muchas más.

La banda de Brandon Flowers forma parte del cartel de la próxima edición del Mad Cool, que que volverá a Madrid los próximos 10, 11, 12 y 13 de julio, (Espacio Iberdrola Music) con la participación de artistas como Pearl Jam, Dua Lipa, Avril Lavigne, Bring Me The Horizon y The Smashing Pumpkins, entre muchos otros. Una gira que antes de arrancar tendrá un concierto especial en Barcelona.

Será el próximo 10 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona. El cuarteto de Las Vegas darán este concierto único antes de comenzar su gira que les llevará por las principales arenas y ser cabeza de cartel de festivales en Estados Unidos y Europa.

Entradas para The Killers

Las entradas saldrán a la venta este jueves 4 de abril a las 10h en livenation.esy ticketmaster.es. Además, las personas registradas en la web podrán acceder a una preventa exclusiva a partir del miércoles 3 de abril a las 10h en livenation.es.