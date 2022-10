Menta – Un momento extraño (Sonido Muchacho)

Aún recuerdo el impacto que me produjo descubrir a Menta a través de esa «Ojalá te mueras«, tremenda sacudida sonora y emocional que conocíamos a mitad de ese largo confinamiento que como mecanismo de defensa parece que hemos escondido en algún rincón de la memoria. La canción se convirtió en una especie de himno del desconsuelo y el amor más apasionado “Ayer te echaba de menos: una botella me he abierto, luego me he fumado un porro y me he metido cuatro dedos” y Menta en el grupo que más necesitábamos en ese momento.

La desgarrada voz de Meji, las afiladas guitarras de Nico Rubio y Rodrigo Godoy, o la poderosa base rítmica que conforman el bajo de Lucas Sierra y la batería de Pedro del Pozo siguieron haciéndonos adictas a canciones con «El Apartamento», «Esperar», «Mafe», «El Círculo»… sacudidas de noise, post-punk y shoegaze perfumadas con ese desencanto que inunda a la esta generación perdida por la crisis, la pandemia, la precariedad laboral, los desengaños de todo tipo y el futuro cada vez más negro.

Ahora llega por fin su esperada puesta de largo, Un momento extraño, que ahondando en sus conocidos dejes, suma otros diez aciertos a su cancionero. Sin filtros, sin cortarse un pelo, cada canción es una nueva muestra de intensidad y de seguir ahondando en su principales bazas,. ese crudo realismo, en esa melancolía y esas historias entre lo trágico y lo cotidiano que hacen de ellos algo tan único como necesario. Que lo mismo hablan de ansiedad y depresión («Fatal, gracias»): «ya no hay paz, ya no hay sueños. No hay futuro, no hay mañana», que de los rescoldos de la soledad («Lo que me falta»); de la ausencia («Ya no te quiero más») o de la necesidad de escapar de todo en esa fantástica «Perro Dolor».

Como es habitual en sus letras, toda chispa de esperanza y anhelo se mantiene con la espada de Damocles apuntando, como ocurre en «Segunda Parte»: «tengo la suerte de mi parte (…) a ver cuando se joderá todo esto», algo en lo que ahondan en otro punto álgido del álbum, “Ibruprofeno Normon 600mg”. En «Consecuencias» (sin la voz de Meji) recuerdan al noisepop más noventero, para terminar el disco por todo lo alto con «Un Llanto», pieza contenida que cabalga sobre una bonita distorsión.

Uno de los discos del año.

Escucha Menta – Un momento extraño