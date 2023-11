MGMT nos enseñan otro tema de su próximo álbum

Una de las grandes noticias que nos han llegado en este final de año es la vuelta de MGMT. La banda de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser regresan con Loss Of Life, diez nuevas canciones que se editarán el próximo 23 de febrero a través de Mom + Pop Music, y que han sido grabadas con la producción de Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y su habitual colaborador Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), quien mezcló el álbum al igual que lo hiciera con sus últimos cuatro trabajos.

El sucesor de Little Dark Age (2018) vino anticipado por “Mother Nature” a la que ahora sigue «Bubblegum Dog», que llega acompañada de un video dirigido por Julia Vickerman y el escritor/director de The Best Show, Tom Scharpling, rindiendo homenaje a numerosas escenas de videos alternativos clásicos de los años 90.

Escucha ‘Bubblegum Dog’ de MGMT