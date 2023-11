Kara Jackson – Why Does The Earth Give Us People To Love? (September Recordings)

A veces, una voz lo es casi todo. Lo es, sobre todo, para llamar la atención en un mundo como este, en que encontrar algo que destaque sobre el aluvión de gente talentosa y preparada que pugna por hacerse sitio en este negociado musical tan sobreinformado y saturado, es poco menos que una aguja en un pajar. Ser dueño o dueña de una voz que llame la atención de inmediato, como la que tiene Kara Jackson, es algo por lo que muchas personas llegarían a vender su alma.

Pero, por supuesto, eso no lo es todo. Debe ir unido a algo poderoso que decir. Y eso no parece ser problema para esta milenial de Chicago que, a la tierna edad de 19 años, ya era laureada con el premio nacional de poesía joven. Lejos de quedarse ahí, algo en lo que podría perfectamente haberse acomodado, decidió llevarlo todo al terreno musical. Al fin y al cabo, lo suyo no era sólo esa voz profunda, grave, casi andrógina, que se le mete a uno en el córtex en cuanto la escucha. También había estudiado música y compuesto desde bien niña. Así que lo tenía todo, o casi todo. Sólo faltaba demostrarlo.

Por eso, probablemente, intentó probarse a sí misma con la publicación de un EP aparecido poco después de la recepción del mencionado premio, titulado A Song For Every Chamber Of The Heart, que exhibía con desnudez y sutileza una capacidad todavía en bruto para desarmar al oyente con canciones. Y es que había, efectivamente, algo muy brutal ahí. Sólo había que llevarlo al siguiente estadio para que todo explotara como debía. Y eso es lo que ha sucedido este año.

El debut largo de Kara Jackson es, se mire por donde se mire, apabullante. Su escucha constituye una experiencia profunda, de las que no son habituales, de las que hacen mella. Kara pone su intransferible voz a unas canciones cuya belleza y complejidad está a la altura de su lírica. Talento a raudales en un disco que nace del dolor, de la pérdida, de las relaciones difíciles, de saberse diferente e incomprendida por los demás.

“Every man thinks im his fucking mother, good for milk and good for supper, never asks if he can be my lover, special only when he suffers” (Todo hombre cree que soy su jodida madre, buena para amamantarle y darle la cena, nunc pregunta si puede ser mi amante, sólo soy especial cuando sufre). Letras tan contundentes como esta, que encontramos en la corta pero no menos contundente «Therapy” abundan en un disco cuyos arreglos funcionan como una especie de visor caleidoscópico hacia el interior de su autora. Orquestaciones, campanillas, coros, giros inesperados, que hacen evolucionar las canciones de un modo inusitado. Cada una tiene mil puertas que se abren, se cierran, y cuando vuelven a abrirse nos han llevado a un lugar totalmente distinto. Es un disco lleno de detalles que es imposible que deje indiferente.

Eso es porque Kara Jackson está muy lejos de ser una cantautora convencional. Y este trabajo es la confirmación plena de tal afirmación, a través de una colección de canciones para cuyo registro la artista ha contado con la ayuda de un grupo de fieles colaboradores (Kaina Castillo, Nnamdi Ogbannaya, Sen Morimoto) que la han ayudado en las labores de producción para llevar estas canciones a esa monumentalidad que alcanzan, todas y cada una de ellas, partiendo, sin embargo, de la más absoluta y patente desnudez emocional. Es como si Kara quisiera amplificar de un modo descomunal su intimidad.

Y lo consigue: a través de canciones tan desarmantes como “No fun/party”, “Pawnshop”, “Free”, o la espectacular canción titular (que por sí sola justifica toda esta diatriba), asistimos a uno de los álbumes más fascinantes, al menos para el que esto suscribe, del ejercicio. Uno de esos pocos discos que aparecen de año en año capaces de forzarnos a parar el ritmo frenético de nuestras vidas y prestar toda nuestra atención a cada detalle, cada pequeño giro de timón; en definitiva, para deleitarnos al máximo y sumergirnos en una obra que reúne prácticamente todos los elementos para catalogarla como maestra. Un trabajo exquisito que está a años luz de ser simplemente uno de los mejores debuts de 2023.

Escucha Kara Jackson – Why Does The Earth Give Us People To Love?