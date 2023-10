Miles Kane anuncia cuatro actuaciones en España para marzo de 2024

Tras más de una década de carrera en solitario, desde que debutó con el impactante The Colour of the Trap, Miles Kane se ha convertido en una referencia indispensable del rock alternativo británico. A los trabajos que ha publicado a su nombre hay que sumar su participación en proyectos como The Little Flames, The Rascals y la mítica agrupación The Last Shadow Puppets, su gran proyecto junto con el líder de Arctic Monkeys, Alex Turner. Este año Miles Kane ha publicado un nuevo disco, One Man Band, que ha recibido también buenas críticas y del que te hablamos en su momento.

Gracias a la colaboración entre Cervezas San Miguel y Bilbao BBK Live, llevando más allá la alianza surgida a raíz del festival bilbaíno, Miles Kane pasará por cuatro ciudades de nuestro país en 2024. La primera fecha será el 5 de marzo en la Sala Bóveda de Barcelona, la segunda el 6 de marzo en el Kafe Antzokia de Bilbao, la tercera el 7 de marzo en Jaguar Club de Madrid y la última el 8 de marzo en 16 Toneladas de Valencia.

Las entradas para estas cuatro actuaciones de Miles Kane en los escenarios españoles, el próximo mes de marzo, saldrán a la venta este viernes 27 a las 10h y se podrán adquirir a través de lasttour.org y seetickets.com/es.