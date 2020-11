Mitos sobre la vida personal de los músicos

Este artículo es un intento de lidiar con los mitos instaurados alrededor de la vida íntima de los músicos. ¿Son todos personas llenas de vicios y frivolidades? Sigue leyendo y descubre lo que tenemos para contarte.

Ellos solo buscan relaciones casuales

Es cierto que hoy cualquiera tiene acceso a sexo de una noche, sin compromisos y sin que nadie te juzgue. Por ejemplo, cualquiera pincha en sexlugar.es y encuentra pareja en este mismo instante. Por supuesto, aún más fácil es para cualquier artista famoso. Sin embargo, la accesibilidad a este estilo de vida no es necesariamente una alternativa popular entre los músicos, actores, pintores, entre otros.

Si bien es parte del show mostrarnos a nuestros artistas favoritos disfrutando de una vida llena de placeres. En parte, somos partícipes de la construcción de este mito. ¿Su supuesto libertinaje, será el reflejo de nuestros sueños no satisfechos convertidos en publicidad? Más allá de lo que nos dejan ver, la leyenda urbana de que los músicos y artistas en general, prefieren relaciones con fecha de expiración próxima, no es necesariamente una realidad.

Si analizamos este hecho objetivamente, el 80 % de los músicos más populares, por ejemplo, están actualmente dentro de una relación seria.

¡No conozco personas más distantes!

Como muchas personas creativas, los músicos son acusados de ser gente distante y desconectada de su realidad social. Esto no es así, si bien es cierto que las personas con una gran imaginación se abstraen de lo cotidiano, lo cierto es que siempre regresan a su realidad para inspirarse.

Si profundizamos en la génesis de los grandes temas que nos seducen y atrapan, la mayoría han surgido del roce de los músicos con la vida simple y cotidiana. Afirmar, que los artistas son distantes es un juicio de valor injusto, pero sobre todo infundado. Sin haber experimentado en carne propia, el amor, el desamor, la amistad, la familia, sería imposible que conoceríamos algunas de tus canciones o melodías favoritas. Solo la empatía con otros logra el milagro de con solo escuchar esa canción, nuestro estado de ánimo cambie. ¿Cómo alguien distante podría llegar a tus sentimientos si no te conoce?

Drogadictos por excelencia

Luego de comprobar que tres de nuestros interpretes favoritos han muerto de una sobredosis, se abre el debate. Todo apunta a que músico y vicioso es lo mismo. ¿Cómo personas tan sensibles pueden desechar así el privilegio de vivir? Solo si comprendes que el consumo de drogas, está ligado a la salud mental de los individuos y no a un estatus o profesión en particular, es que identificas esto como otro mito.

Otra cosa es que, tras la fama, viene la presión social y hasta familiar. Mantenerse en una posición determinada, si no se entiende como un placer de hacer lo que se disfruta, te desgasta. Si la música se convierte en el fin y no en el medio para realizarte, es allí donde su salud mental se resquebraja.

Aquellos que han visto la luz en su profesión nunca se han sentido atrapados por la sombra, y si lo han hecho, su propio arte los ha salvado.

Ellos juegan su “rol “

Sé sincero, ¿cuántas veces no nos detenemos a leer sobre las situaciones escandalosas en que se ven involucrados los músicos? Es que sin dudas eso vende, es parte del show. Pero no te dejes engañar, muchos artistas son bastante sencillos y naturales. En ocasiones ser centro de atención es parte de su trabajo y no de su vida. En la intimidad muchos prefieren la quietud, rodearse de sus seres queridos, y hasta hacer algo por lo menos favorecidos.

Esperamos que lo leído lograra en ti una visión más justa y menos prejuiciosa sobre otros seres humanos como tú: los músicos.