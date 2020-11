En diciembre llegará a España un documental sobre los Bee Gees

El próximo 14 de diciembre se estrenará en España, en formato de compra digital, The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart, el primer largometraje documental sobre el legendario grupo que firmó más de 1.000 canciones, creó 20 éxitos que fueron número uno y ha vendido más de 220 millones de discos hasta la fecha. El documental narra el ascenso de la icónica banda formada por los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, con un extenso repaso a su música y su evolución. Asimismo, incluye entrevistas actuales con Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake.

The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart llega a través de Polygram Entertainment, es una producción de Kennedy/Marshall y White Horse Pictures en colaboración con Diamond Docs y ha sido dirigido por Frank Marshall. El documental formó parte de la Sección Oficial del Telluride Film Festival 2020.

Frank Marshall afirma: “Como tanta gente alrededor del mundo, he adorado la música de los Bee Gees toda mi vida. Pero fue con mi primera entrevista a Barry, hace casi tres años, cuando empecé a descubrir sus asombrosos instintos creativos, sus dones musicales, su humor y la hermandad y sentido de la familia que los hacía tan únicos. Ha sido un gran honor estar involucrado en esta película y celebrar así el enorme impacto que The Bee Gees han tenido en la música popular”.

Por su parte, Jody Gerson, productor ejecutivo y presidente y CEO de Universal Music Publishing Group, declara: “Me enorgullece poner a los Bee Gees de nuevo en el foco de la actualidad no solo como superestrellas, sino también como hermanos y compositores icónicos. Su talento dejó una marca indeleble en la música y la cultura, y estamos entusiasmados de compartir su historia con fans de todos los rincones del planeta”.

En palabras del productor Nigel Sinclair, “el talento de Barry, Maurice y Robin Gibb tuvo una influencia extraordinaria en todos los continentes durante cinco décadas, y su legado seguirá vivo en las próximas generaciones. Es un privilegio increíble poder acercar la historia de los Bee Gees a la audiencia, para que todo el mundo pueda adentrarse en el universo que estas superestrellas crearon. Y ojalá esta película suponga una pequeña válvula de escape de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo”.

The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart es una historia sobre logros asombrosos y pérdidas dolorosas, y también supone una exploración de la creatividad tras el imperecedero fenómeno de este grupo.