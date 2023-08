Molly Burch estrena nuevo sencillo, ‘Unconditional’

Molly Burch está de regreso con un nuevo sencillo y video titulado «Unconditional» de su próximo álbum Daydreamer, que se lanzará el 29 de septiembre a través de Captured Tracks.

La canción presenta brillantes sintetizadores, baterías de garage rock y un bajo funky, lo que la hace divertida y juguetona de escuchar. Sin embargo, como Molly describe, no es tan simple: «Esta canción es una canción de amor no correspondido tradicional, pero la escribí pensando en cómo me siento como artista trabajadora en el clima actual. Gran parte de perseguir un trabajo creativo implica estar bien con la montaña rusa de emociones. A veces las cosas se sienten positivas y a veces sientes mucho rechazo. Esta es mi forma de expresarlo a través de una narrativa de no ser vista ni apreciada por alguien con quien tuviste una relación romántica».

Tras haber regresado recientemente a su ciudad natal de Los Ángeles, las piezas que conforman de su último álbum se reunieron después de que Burch encontrara sus viejos diarios de cuando tenía 13 años. Reconocida por sus cautivadoras vocales y vívidas representaciones del amor y la pérdida, Molly asume una nueva forma en Daydreamer, centrada en la relación que tiene consigo misma y en los altibajos personales que informan su identidad.

El álbum presenta una producción más nítida y limpia, con un poco más de influencia pop que los discos anteriores, gracias al productor Jack Tatum. La música tiene inspiraciones del pop japonés, secciones de viento, cuerdas y baladas.

Escucha ‘Unconditional’ de Molly Burch