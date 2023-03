Monteperdido – Daño Físico (Sonido Muchacho)

La irrupción de Monteperdido hace un unos de años con su debut homónimo vino a refrendar el nuevo impulso que está tomando la música de guitarras en nuestra escena. Ese camino emprendido hace tiempo por Nueva Vulcano, Los Punsetes o Biznaga, seguido posteriormente por Carolina Durante o los primeros La Plata, no deja de sumar nuevos valores desde todos los flancos.

El segundo álbum de los madrileños no viene si no a apuntalar a esa nueva generación de jóvenes bandas desencantadas que le cantan a sus fantasmas y a todos los sinsabores del difícil panorama que les rodea. En Daño Físico no solo se cumplen la expectativas que teníamos con ellos en vista de los adelantos que habían ido llegando, sino que siguen creciendo gracias a ese equilibro entre la melodía y la distorsión y a una poderosa colección de aciertos.

Lo nuevo de Monteperdido condensa en menos de media hora y nueve cortes, todas las virtudes de su música, desde la instantaneidad de «Año 2k» al halo agridulce de «Nunca nunca», de la rabia de «Todo mi amor» a los aires fantasmales de la tórrida «Marca 52». Del «prefiero el daño físico, una hostia, una lesión» de «Daño Físico» a los contagiosos nanana de «No estoy bien», la crudeza de «Vas a petar«: “toma pastillas para llevarlo un poco más guay” o el tono punk de una «RIP» con la que terminan de bordar otro de esos discos que en unos años será referencia obligada para conocer a esta nueva oleada de grupos como decimos desencantados, que por no tener, no tienen ni etiqueta donde encuadrarles.

