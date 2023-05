Mudhoney salieron de esa disputa tan romántica con sus entonces compañeros de juerga en Green River sobre si el grupo debería intentar el salto comercial o seguir fiel a su sonido. Pues bien, décadas después, los de Seattle no solo siguen en la brecha, sino que no se han movido un ápice de su ideal y de sus convicciones musicales y políticas. Este último apartado, el de la ideología y los hechos recientes, son los que vertebran la parte novedosa de este Plastic Eternity, un elepé cargado de conciencia y de riffs, de protesta y de rabia aderezados con esas estructuras que replican ecos del pasado, pero que siguen sonando fenomenal.

Mark Arm sigue estando en forma, e incluso se permite retrotraerse precisamente a esos mediados de los 80, con el greenriveriano “Severed Dreams in the Sleeper Call”, o brincar a la cúspide de esa parte vocal que lucha en un sonido áspero y acelerado de “Human Stock Capital”. Los dos primeros temas, “Souvenir of My Trip” y “Almost Everything” nos llevarán a reconocer que poco ha cambiado, pero que si algo lo ha hecho es una mayor madurez en esa actitud, adaptada necesariamente a estos tiempos de consumo rápido de mierda.

Por ejemplo, entendamos que el planteamiento más del sonido independiente de “Flush the Fascists” es secundario, al igual que el vocal, a favor del propio contenido, mientras que existen temas en este Plastic Eternity que apuran más la victoria a favor de lo instrumental (el tremendo “Move Under”), y otros, a mayor gloria de los gritos y la rabia, como la explosión en “Here Comes the Flood”.

El final de este elepé aguarda un par de curiosidades: “Plasticity”, que comienza con esa inesperada voz robótica que hasta saca una sonrisa entre tanto cabreo por lo reivindicativo de su denuncia, y “Little Dogs”, sonidos curiosos para una letra entre pop e irónica que cierra una vuelta amena, aunque para volver te tienes que haber ido antes.

Escucha Mudhoney – Plastic Eternity