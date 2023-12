Tomavistas 2024: Standstill, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr., Dry Cleaning y más

Terminamos el año conociendo los primeros detalles de Tomavistas 2024. La octava edición de uno de nuestros festivales favoritos está de vuelta con importantes novedades que llegarán los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica, con más escenarios, bandas y horas de música.

Si el año pasado volvía al Tierno Galván, este año estrena un emplazamiento que se suma a otros como el Hipódromo de sus comienzos, IFEMA o las distintas salas en la que ha celebrado Tomavistas Ciudad, lo que promete es mantener la esencia que siempre le ha caracterizado: la autenticidad de su cartel, la cuidada produccio?n, el compromiso medioambiental y social, su espi?ritu familiar y el carin?o con el que organizan sus eventos.

La primera tanda de confirmaciones incluye un buen número de artistas nacionales e internacionales, donde destacan actuaciones exclusivas, como el regreso de Standstill tras casi una década de silencio y la celebración del 40 aniversario de The Jesus and Mary Chain con el lanzamiento de su nuevo disco Glasgow Eyes. Además, la presencia de artistas como los franceses The Blaze, unos Belle and Sebastian en plena forma con dos discos recientemente editados o los siempre efectivos Dinosaur Jr.

Junto a ellos, las nuevas sensaciones del post-punk Dry Cleaning y Bodega, las atmósferas de La Luz, el folk del personal proyecto de Alynda Segarra Hurray for the Riff Raff, el genio gallego Baiuca, la psicodelia con intensa raíz de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y el pop del productor y músico Alizzz.

Entradas para Tomavistas 2024

Los abonos generales y de menores para el festival están disponibles en este enlace.