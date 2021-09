Muse anuncian el concierto virtual ‘Enter The Simulation’ rodado en Madrid

El pasado mes de julio de 2019 Muse actuaban (lee la crónica aquí) en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid presentando las canciones de su último disco hasta la fecha, Simulation Theory (2018), un trabajo que como te comentábamos en su reseña “es satírico, con una primera parte del CD que chasquea los dedos con un funk influenciado por el legado de Prince en “Propaganda”, sacude la cabeza con riffs robustos de ritmos arabescos en “Break it to Me” y no se olvida de la oleada de fans que llegaron a través de producciones chupasangre como Crepúsculo o Teen Wolf en “Something Human” y “Thought Contagion””.

Ahora llega un concierto virtual con el título de ‘Enter The Simulation’ para el que la banda de Matt Bellamy se asoció con la plataforma y aplicación Stageverse. Desde ella podrás disfrutar de la ‘experiencia interactiva del estadio’, basada en su espectáculo de Madrid.

Según cuenta el líder del grupo: “‘Simulation Theory’ siempre se ha tratado de crear experiencias que redefinan el rol humano en la programación y la tecnología. No podemos esperar a que nuestros fans puedan sumergirse realmente en nuestro mundo de ‘Simulation Theory’ y aprovechar al máximo todo lo que ofrecerá la experiencia Stageverse”.

Puedes disfrutar de la experiencia al completo en este enlace.

Disfruta del tráiler de ‘Enter The Simulation’ de Muse