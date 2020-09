Estrenamos en exclusiva el nuevo vídeo de Medusa Box

El quinteto gironés Medusa Box, del que te hablamos hace un tiempo en 7 Minutos al Día, sigue adelantando canciones del que será su nuevo álbum, I Love Astronomy (Le Cirque Music, 2020). Hace unas semanas te presentábamos “Interferences”, el segundo avance de su inminente nuevo disco, en nuestra PlayList Emergente de la Semana. Hoy estrenamos en exclusiva “Dashes”, el tercer aperitivo de I Love Astronomy. Una canción que se presenta con la siguiente premisa: “Cuestionando la linealidad y continuidad de la historia humana“. De esa forma, Medusa Box siguen haciéndose preguntas sobre el universo y la existencia, un tema que parece que va a ser central en su nuevo disco.

I Love Astronomy ha sido grabado por Lluís Cots (Mourn, The New Raemon) en los Estudios Musiclan y Estudios Nautilus. Se trata de un disco conceptual con un universo creativo propio, en el que los catalanes se han convertido en la tripulación de una misión espacial: The Governor (Jordi Bosch, bajo), The Mechanic (Nil Bribian, batería), The Passenger (Enric Mont, guitarra y voz), The Philosopher (Adrià Bravo, sintes) y The Mathematician (Emili Bosch, guitarra). Una misión que les ha llevado a investigar mundos que vibran a otras frecuencias (“Bending Time”) y a luchar contra la colonización del espacio exterior (“Interferences”), alternando texturas electrónicas y eléctricas.

Ahora con “Dashes”, canción que llega acompañada de un videolyric realizado por el propio cantante de la banda, Enric Mont, se plantean explicar la verdadera historia de la Humanidad jugando con la fluidez y la distorsión.

A continuación puedes escuchar, en exclusiva un día antes de su lanzamiento oficial, “Dashes”, lo nuevo de Medusa Box.

Medusa Box en redes sociales:

Facebook

Instagram

Twitter

Canal oficial de YouTube