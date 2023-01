Nacho Casado – Disco Bleu (Hidden Track)

Muchas veces caemos en la trampa, yo el primero, de darle más importancia a los discos que nacen del sufrimiento, de emociones encontradas, de la depresión y el dolor. Parece que así el arte fuera más “auténtico”, en el sentido de reflejar a la perfección el estado de ánimo del artista torturado, maldito, oscuro. Pero, ¿qué ocurre si nuestro artista no está torturado sino que vive una existencia plácida y feliz, sin claroscuros excesivos, y nos lo quiere contar? ¿Es menos “auténtico” entonces? ¿Solo las pasiones tenebrosas y los sentimientos tormentosos merecen ser contados y cantados?

Nacho Casado cree que no, y a eso se dedica desde que con su pareja arrancó el proyecto La Familia del Árbol, y sobre todo en sus discos en solitario. Este Disco Bleu es el tercero ya, y sigue sin desviarse en demasía del camino trazado con los anteriores. A estas alturas ya habréis leído y escuchado mil veces la asociación Nacho Casado = Bossa Nova, pero no nos quedemos en la superficie. Siendo cierto que las referencias brasileiras están muy presentes en casi todas las canciones del álbum, con esos ritmos serenos y esas melodías ligeras en clave de jazz-pop, no todo es Mediterráneo y playa. Las referencias a una especie de smooth-disco están también muy presentes y hay temas, como “Venganza en la pista de baile”, que recuerdan al delicioso combinado entre electrónica, lounge y guateque setentero que propone en muchos de sus temas La Casa Azul. Sustituyendo aquí la electrónica por afables arreglos de cuerda.

No estamos ante un disco que redefina estilos ni que induzca a reflexionar sobre cuestiones poderosas salvo que uno crea, como es mi caso, que el amor, la felicidad, la paternidad y la vida sosegada pueden ser también fuentes de inspiración y consideración tan potentes como otras más tempestuosas. Canciones como “Mediterralia”, por citar la que posiblemente mejor define este ambiente de solaz y despreocupación, no están hechas para aparecer en las listas de esos temas míticos que nos cambiaron la vida en algún momento. Sin embargo, mejorar nuestras vidas durante los 3 ó 4 minutos que dura una canción, no digamos ya durante los 30 o 40 minutos que dura un disco, no es tarea menor. A veces es incluso más complicado porque la música y la letra deben atraer nuestra atención sin ser grandilocuentes ni apelar a épicas o angustias diversas. Este Disco Bleu lo hace, y por eso merece consideración y agradecimiento.

