Interpol lanzan nuevo disco en julio, escucha el primer single

Interpol anuncian su séptimo álbum de estudio, The Other Side of Make-Believe, que se publica el 15 de julio en Matador / Popstock. El álbum abre un nuevo camino para el grupo: paralelamente a la exploración de las siniestras corrientes subterráneas de la vida contemporánea, las nuevas canciones de están impregnadas de anhelo pastoral y de una nueva gracia. Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida. Después de todo, dice Banks,“siempre hay una séptima vez para una primera impresión”.

The Other Side of Make-Believe se ha grabado con los productores Flood & Moulder en Battery Studio en Londres, quienes están detrás de algunos de los trabajos más interesantes editados en la década de los 90. Por sus manos han pasado discos de Depeche Mode, Nine Inch Nails, PJ Harvey, U2, Curve, The Smashing Pumpkins, aparte ganaron un premio BRIT por el ‘Holy Fire‘ de Foals en 2014.

El primer adelanto de lo nuevo de Interpol se llama “toni” cuyo vídeo llega en una primera entrega de una película de dos partes dirigida por Van Alpert (Post Malone, Machine Gun Kelly), y el segundo capítulo llegará pronto. Hablando de la colaboración, Banks señala: “Ha sido un placer trabajar con Van Alpert en el vídeo de nuestra canción Toni. Nos unimos por la inspiración cinematográfica que compartimos, así como por la pasión por los vídeos musicales clásicos de la talla de Glazer, Cunningham y Jonze. Van, en mi opinión, está en el club con estas leyendas; y es emocionante ver cómo construye su propio cuerpo de trabajo”.

Escucha ‘Toni’ de Interpol

Estas son las canciones de The Other Side of Make-Believe

Toni Fables Into The Night Mr Credit Something Changed Renegade Hearts Passenger Greenwich Gran Hotel Big Shot City Go Easy (Palermo)

Gira de Interpol

La gira tiene dos paradas en nuestro país, en Barcelona concretamente, donde estarán actuando los días:

8 de junio – Barcelona, Spain @ Sala Apolo

9 de junio – Barcelona, Spain @ Primavera Sound