Belle and Sebastian colaboran con Ucrania en su nuevo single

Belle And Sebastian vuelven con su primer disco en 7 años. Llevábamos un año sin noticias de los escoceses, que justo hace 12 meses estrenaban un vídeo hecho por sus fans durante su aventura de What to Look for in Summer, ese doble álbum en vivo que reunía momentos de su gira mundial de 2019, incluyendo el “Boaty Weekender” realizado en un crucero épico.

Ahora vuelven con un nuevo álbum, A Bit Of Previous, que saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Matador/ Popstock. Tras “Unnecessary Drama” han lanzado su nueva canción y vídeo “If They’re Shooting at You” en apoyo a los afectados por la situación en Ucrania. El collage visual es una colaboración con los fotógrafos que cubren el conflicto en Ucrania, destacando la situación sobre el terreno y ofreciendo un mensaje de solidaridad y esperanza.

Belle and Sebastian donará a la Cruz Roja todos los ingresos de la canción, procedentes del streaming y de las ventas digitales, así como los derechos de publicación. Las donaciones realizadas a través de Bandcamp hasta el 18 de marzo serán igualadas por el gobierno del Reino Unido como parte del llamamiento conjunto con el Comité de Emergencia de Desastres. La opción de donar directamente también está disponible con la canción en las plataformas de streaming.

“If They’re Shooting at You” es una coproducción entre Belle and Sebastian, Shawn Everett (Beck, SZA, Adele, Kacey Musgraves) y Brian McNeill. Cuenta con un coro liderado por Anjolee Williams. El collage de vídeo fue compilado por Marisa Privitera Murdoch.

El vocalista Stuart Murdoch dice: “Cuando empezó a producirse la situación en Ucrania, quedó claro que la vida de la gente de allí, y probablemente la nuestra también, nunca iba a ser la misma. La banda acababa de empezar a lanzar temas de nuestro nuevo álbum, y la verdad es que todo parecía un poco tonto.

Teníamos un tema llamado “If They’re Shooting At You”, una canción sobre estar perdido, roto y bajo la amenaza de la violencia. La línea clave es “si te disparan, chico, debes estar haciendo algo bien”.

Nos solidarizamos con el pueblo ucraniano y esperamos que su dolor y sufrimiento se detengan lo antes posible.

Nos pusimos en contacto con varios fotógrafos y creativos de Ucrania y nos dijeron generosamente que podíamos poner música a sus imágenes. Al crear esto aspiramos a mostrar un lado esperanzador y desafiante, además de concienciar sobre la difícil situación de la gente de allí.

Creemos que cualquier forma de apoyar a Ucrania -política, cultural, práctica y espiritualmente- debe sumar al final. Juntos tenemos que hacer lo que sea necesario para ayudar a Ucrania a vencer esta tiranía.

Por favor, considere la posibilidad de donar al Comité de Emergencia de Desastres, a la Cruz Roja o a cualquier otra organización humanitaria involucrada en la crisis. Si decides donar a la Cruz Roja, visita aquí redcross.org.uk/ukraine.