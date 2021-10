Nacho Vegas adelanta su nuevo disco con ‘La Flor de la Manzana’

Nacho Vegas presenta la primera canción del que será su nuevo disco de estudio, continuación de Violética (2018) y de su reciente recopilatorio de caras B e inéditos Oro, salitre y carbón. 10 años de Marxophonismo (2011-2020) (2020).

Un álbum que llegará a principios de 2022 y del que acabamos de conocer su primer adelanto, “La Flor de las Manzanas”. El disco supone un nuevo reto para el asturiano, tras la salida de sus compañeros de banda de los últimos años, hoy en León Benavente. El nuevo plantel que le acompaña está formado por su fiel Manu Molina -su batería desde siempre- aparte de sus compañeros Joseba Irazoki y Hans Laguna, Ferran Resines y la compañía en directo de Juliane Heinemann.

Nacho Vegas toma en este álbum los mandos de la producción, junto a Hans Laguna, Cristian Pallejà y Ferrán Resines, y descubrimos que su querencia por la tradición musical latinoamericana no se limita a lo lírico. También sus ritmos están en “La flor de la manzana”, primer adelanto. Partiendo de las percusiones afrocaribeñas de las puertorriqueñas Mancha ‘E Plátano, responsables también de los coros, y llegando hasta Texas y Willie Nelson, cuya canción “Darknes On The Face Of The Earth” ha tenido mucho que ver en el sonido de esta canción.

“Nos pareció todo un experimento, en esta nueva etapa de Nacho -explican los productores- unir las tradiciones latina y anglosajona para conseguir algo que no hubiera hecho antes”. Una guitarra española “a lo Cohen” y los vientos de Alba Careta, Haitzea Martiartu y María Cofán, terminan de construir la canción.

Escucha ‘La Flor de la Manzana ft. Mancha ‘E Plátano‘ de Nacho Vegas

Foto Nacho Vegas: Laia Sabaté