Fallece el gran cantante de soul Bill Withers

Ayer nos enteramos del fallecimiento de Bill Withers, gran cantante de soul que triunfó en los 70 con canciones como “Ain’t no sunshine”, “Lean on me” o su último gran éxito, “Lovely day”. Un artista que comenzó tarde su carrera, realizando antes todo tipo de trabajos, incluido mantenimiento en aviones. No fue hasta pasados los 30 que debutó con el excelente álbum Just As I Am (1971), al que siguió apenas un año después el no menos interesante Still Bill (1972), un disco que dio nombre a un documental de 2009 que glosaba su carrera y su vida. En 1974 publicó +’Justments, otro gran álbum que completaba una espléndida trilogía inicial de discos de estudio – en 1973 vio la luz el directo Live at Carnegie Hall – que se encuentran entre lo mejor de una época dorada para el soul.

Durante el resto de la década de los 70 Bill Withers siguió lanzando discos ya más escorados hacia la música de baile. En uno de ellos, Menagerie (1977), se encontraba la canción que quizás más sonó en su momento en nuestro país: “Lovely day”.

A finales de los 70 Bill Withers se retiró del mundo de la música. Una retirada de la que salió puntualmente para colaborar con otros artistas, destacando la que realizó con Grover Washington Jr en la canción “Just the two of us” de 1980. Finalmente, lanzó un nuevo álbum en 1985, Watching You Watching Me, que no consiguió reverdecer viejas glorias. Tras ello se retiró definitivamente. Bill Withers falleció el pasado 30 de marzo, a los 81 años, por problemas cardíacos.