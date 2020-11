Nacho Vegas – Oro, salitre y carbón. 10 años de Marxophonismo (Marxophone / Oso Polita)

Complace echar la vista atrás para contemplar la evolución natural que ha ido experimentando la discografía de Nacho Vegas desde que hace dos décadas nos sorprendiera con un debut como Actos Inexplicables (2001). Una perturbación en el indie de principios de siglo con gran trascendencia, porque gracias a su influjo muchas mentes cerradas se abrieron al folk o los cantautores de manera natural.

Ya hemos hablado muchas veces de las dos etapas de un artista que inició su andadura como solista que cantaba a su personal cotidianidad, en ocasiones dolorosa y que poco a poco, fue asumiendo un papel más comprometido, algo que fue aumentando proporcionalmente al tamaño de sus audiencias, todo un logro por su parte. El crecimiento artístico de Nacho es paralelo a de ese compromiso social, que en la última etapa de su carrera se funden como parte de un todo.

En estos 20 años ha entregado siete fantásticos discos acompañados de un buen número de singles, EPs o hasta trabajos compartidos con Aroah, Christina Rosenvinge o Bunbury (aprovecho para recordar la reseña enciclopédica que hizo en su momento mi querido amigo Ernesto González), en los que el nivel no se resiente y en ocasiones, hasta brilla por encima de éstos. Nacho Vegas cuida cada una de sus entregas de una manera especial, por eso es tan necesaria una compilación como este Oro, salitre y carbón. 10 años de Marxophonismo (2011-2020) que complementa al recopilatorio Los Hermanos Pequeños (Limbo Starr, 20011) para conformar dos caras de una misma moneda, en las que nos encontramos con todas vías expresivas del asturiano al margen de sus Lps.

Aquí se incluyen todos los cortes de Cómo hacer crac (2011) y Canciones populistas (2015), además del tema antifascista “A les rexes de la cárcel” y las caras B de “La gran broma final” (“Me lo dijo un ángel”) y “Actores poco memorables” (“Reality”). También encontrarán la versión asturiana de la emocionante “Lluz d’agostu en Xixón” o las contribuciones para Ecologistas en acción (“No me voy a Marte”) o para el disco infantil Bestiariu II en el que aportó “Hipopótamu Llambionótamu”, grabada junto al coru Al altu la lleva. Destacan igualmente las tomas en directo de esa declaración de amor que es “Brujita”, el guiño al Nick Cave más descarado en “La última atrocidad” junto a Cristina Martínez o esa emocionante cima creativa que es “La pena o la nada”. Aunque lo más jugoso para sus fans llega con los seis temas inéditos que contiene, empezando con la instrumental “Oro Salitre y Carbón” y siguiendo con los aires tradicionales a lo Lucas 15 de “El Carmín de la Pola” o el personal tinte folk de la bonita “El ruido y las estrellas”. Igualmente brillan la versión en clave The Velvet Underground del “Arriba quemando el sol” de Violeta Parra o nuevos hitos, como su particular oda al ansiolítico en la emocionante “Lyrica” o la genial “Fabulación”, con las réplicas de un compañero tan necesario e importante en esta última etapa como Abraham Boba, que junto a Edu Baos y Luis Rodríguez dejan a Nacho junto a los también indispensables Manu Molina y Joseba Irazoki para centrarse en León Benavente, mientras esperamos de éste nuevos vientos al norte del norte.

Escucha Nacho Vegas – Oro, salitre y carbón. 10 años de Marxophonismo