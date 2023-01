NATYASH presenta nuevo EP

NATYASH es una artista emergente en la escena de la música urbana latinoamericana. Con una trayectoria inicial en la industria de la moda y la guía de DJ Ashba, ex-guitarrista de Guns N’ Roses, NATYASH ha logrado posicionarse en los principales listados musicales con su propuesta única e impactante. Después de mucho tiempo desarrollando su pasión por las artes escénicas y construyendo su identidad musical, NATYASH se presentó al mundo en el año anterior como una de las promesas más brillantes de la música urbana.

NATYASH presenta su EP +LATINA LIVE, con una mezcla de ritmos urbanos actuales y el sonido único de su banda en vivo. Este trabajo de estudio reúne los éxitos de su repertorio y ofrece una experiencia de concierto en vivo en cada uno de sus 6 tracks.

Con la colaboración de compositores como Giova Toro, Simón Buriticá y otros, y la producción de Nyal, Saibu y Boxian, +LATINA LIVE es una verdadera explosión de talento y energía. Además, incluye seis videos en vivo que se estrenarán en el canal oficial de YouTube de NATYASH.

“Siempre me he considerado una mujer 100% orgullosa de mis raíces colombianas, pero a la vez me encanta darle mi toque secreto rockero y alternativo en cada show, donde la elegancia, sensualidad y empoderamiento van de la mano en mis shows y + Latina Live me representa en su totalidad”, afirma la cantante.

NATYASH es una de las promesas que sigue pisando fuerte en el género urbano. Su sensualidad, carisma, y sobre todo su talento, le ha abierto las puertas en el ámbito musical a nivel nacional e internacional.

Estrenado el 30 de diciembre, con este EP la cantante colombiana cierra su exitoso año 2022 y desde ya anuncia su próximo estreno musical en el mes de enero de 2023.

A continuación puedes escuchar + LATINA LIVE, el nuevo EP de NATYASH.