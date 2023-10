Estrenamos podcast: ‘Desde Asia con Amor y Pop’

Ampliamos nuestra red de podcast con un nuevo programa que podrás escuchar en Muzikalia: Desde Asia con Amor y Pop. Su responsable es Josemi, que cada mes seleccionará 10 canciones con un denominador común, que vengan de lugares menos comunes a los habituales.

Como él mismo nos cuenta: «Hay música más que interesante fuera de las fronteras habituales de Europa, América o Australia. Se hacen canciones de altísima calidad en otros continentes y uno de ellos es Asia. Sin prejuicios y sin miedos porque eso solo nos llevaría a perder oportunidades, si te apetece descubrir artistas y bandas que no suenan por los cauces habituales e intentar una aproximación al indiepop, al shoegaze o al postpunk libre de ideas preconcebidas Desde Asia con Amor y Pop puede ser tu opción.

Bienvenidas y bienvenidos a un programa con el que pretendemos dar a conocer la escena musical de este continente hablando, de indiepop, shoegaze, dreampop y cualquier variante que nos apasione. Soy Josemi y seré el piloto de este avión figurado que te llevará de viaje por la música de altísima calidad aunque bastante desconocida en su conjunto de variados países».

Suenan:

01 Butterbeer «Listening To Another Sunny Day Makes Me Forget You»

02 All Romantic Days «Sleepwear»

03 Ping Pong Club «Retrospective»

04 The Silent Love «Memories»

05 Moon in June «Summer Pop’97»

06 The Prims «From the world of greed»

07 Deep Water » The Lover of Dark»

08 Say Sue Me «Good For Some Reason»

09 Tossing Seed «When You Come Around»

10 Spacedog Spacecat «Counting the Days»

Escucha el episodio 1 de ‘Desde Asia con Amor y Pop’