Nuevo álbum en directo de Steely Dan

Tras anunciar Steely Dan una nueva gira por Estados Unidos, en otoño, denominada “Absolutely Normal Tour”, también se ha comunicado que la histórica banda neoyorquina lanzará un álbum, en directo, el 24 de septiembre y que llevará por título Northeast Corridor.

Esta grabación que verá la luz en la inminente fecha indicada, corresponde a diversas actuaciones del propio combo durante su tour anterior de 2019, en sitios como, por ejemplo, el Beacon Theatre de la propia Nueva York; un emplazamiento éste donde el grupo ha actuado de manera muy habitual durante su carrera.

Este será solamente su segundo LP lanzado en vivo, de modo oficial, tras Alive in America, en 1995; aunque apuntar que también existen muchos “bootlegs” de este tipo “live” sobre la prestigiosa agrupación norteamericana; de la cual, por cierto, tenéis varios reportajes aquí en Muzikalia.

Pero han surgido más gratas sorpresas sobre el genial líder “steely”, Donald Fagen, sobre el cual también podéis leer un par de monográficos anteriores, en propia MZK, sobre cuestiones suyas en solitario. Además de que dicho vocalista y teclista de Nueva Jersey ha colaborado en el nuevo disco de David Crosby a través del tema “Rodriguez for a night” (una asociación musical de ambos astros que ya te adelantamos en 2020, en Muzikalia), también Fagen, el propio 24 de septiembre, editará otro álbum en vivo donde interpretará, íntegramente, su popular LP en solitario, The Nightfly, de 1982.

Así pues, se publicarán, al unísono, las dos citadas “performances” en el escenario en los diversos formatos y esperemos que pueda ser el preludio, quizás, de algún novedoso trabajo de estudio relacionado con el propio Donald Fagen, en el futuro. Ojalá.

De momento, te adelantamos los títulos que aparecerán en la obra, en directo, comentada acerca de Steely Dan:

STEELY DAN – NORTHEAST CORRIDOR (LIVE)

1 – Black Cow

2 – Kid Charlemagne

3 – Rikki Don’t Lose That Number

4 – Hey Nineteen

5 – Any Major Dude Will Tell You

6 – Glamour Profession

7 – Things I Miss the Most

8 – Aja

9 – Peg

10 – Bodhisattva

11 – Reelin’ in the Years

12 – A Man Ain’t Supposed to Cry