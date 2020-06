David Crosby ha grabado junto a Donald Fagen y Michael McDonald

En 2014, el mítico David Crosby declaró que Steely Dan es la segunda mejor banda de la historia, tan solo después de The Beatles. Resultó realmente acertado decir eso por su parte, bajo mi prisma personal. Después, en Octubre de 2019, el propio Crosby, se subió como invitado al escenario durante una actuación del propio grupo de Nueva York, en el Beacon Theatre (en la propia metrópolis estadounidense) e interpretaron juntos “Wooden Ships”; sublime creación original de los espectaculares e inolvidables Crosby, Stills and Nash, a medias con Jefferson Airplane. Esos fueron dos de los precedentes de la fabulosa noticia que se produjo hace pocos días.

El intérprete californiano, ex-componente también de The Byrds, acaba de terminar de grabar su nuevo disco junto a su hijo y compositor James Raymond Crosby. Efectivamente, dicha obra, además, contará con las colaboraciones de ensueño del genial Donald Fagen, uno de los líderes de los propios Steely Dan (junto al añorado Walter Becker) y también del fantástico Michael McDonald, antiguo teclista “steely”, precisamente, y también ex-vocalista de los históricos The Doobie Brothers.

El propio David Crosby manifestó, muy satisfecho, acerca de su asociación con su amigo Donald Fagen para uno de los temas: “Donald es, de verdad, jodidamente bueno. Me siento muy honrado de que nos haya ofrecido (se refiere a su hijo y a él mismo) un conjunto de palabras. Le he estado preguntando a Donald un par de años y creo que comenzó a confiar en nosotros dos”. La tonada, en concreto, se titula “Rodriguez Tonight” aunque, de momento, no hay más informaciones.

El prodigioso ex-componente de CSN, también declaró, muy eufórico, sobre la ayuda que le prestó Michael McDonald: “Uno de los singles que escribimos nosotros (su retoño Raymond y él), junto a Michael McDonald, es simplemente rompedor. El tema se llama ‘River Rise’ y Michael canta la armonía conmigo. Él y yo lo bordamos. Cuando cantamos juntos, da miedo” y el mismo David también aseguró que: “Michael hizo algunas voces estelares”.

En el plano negativo, comentar que Crosby también ha confesado, públicamente, que es muy posible que él mismo ya no sea capaz de volver a tocar la guitarra debido que no hay modo de que se pueda curar una importante lesión en uno de sus dedos. Lo que sí es seguro es que podrá continuar cantando y componiendo, afortunadamente.

Retornando a lo anterior, el intérprete de 78 años y nacido en Los Angeles, también expresó a la revista Rolling Stone que: “a la gente le va a encantar el nuevo disco y le va a gustar la música. Y eso es genial. Eso es a lo que me aferro para tratar de afrontar la mucha locura que hay por ahí”.

Aguardemos que, en muy prontas fechas, se confirme la salida de un LP, el cual promete ser uno de los más sonados de la temporada a nivel internacional.