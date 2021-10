Wide Valley debutan con el álbum Blurry Times

Wide Valley es un grupo madrileño formado por Juanjo González (voz y guitarras), Rick Costa (batería), Nacho St Woods (teclados y coros), Gonzalo Owl C (bajo), y Manu Fernández (guitarra solista). A principios de 2020 publicaron una serie de sencillos con gran acogida en los medios, llegando a sonar en Radio 3, en los conciertos de Radio 3 en La 2 de RTVE, y también apareciendo en una prestigiosa web-radio británica de música folk. Su música combina atmósferas de rutas norteamericanas con delicadas melodías y ambientes acogedores, lo que los emparenta con nombres como The War on Drugs, Band of Horses, Kevin Morby e incluso Wilco. A pesar de ese sabor norteamericano, hay momentos de fineza y exquisita belleza que pueden recordar al pop refinado de grupos como Prefab Sprout. Ahí, entre el folk alternativo, el indie pop y el pop de cámara es donde Wide Valley se mueven como pez en el agua. De todos los nombres mencionados, de todos modos, quizás el de The War on Drugs sea el que más resuena al escuchar la música de la banda madrileña.

Este verano finalmente Wide Valley han publicado su primer álbum. Un disco titulado Blurry Times, que incluye nueve canciones grabadas en dos períodos divididos por la pandemia, entre 2019 y 2021. La producción y la mezcla estuvo a cargo de Brian Hunt, con coproducción de Juandi Gosálvez en El Invernadero. La única excepción son las canciones “Broken manuals” y “Holiday house”, que fueron producidas y mezcladas por el propio Juanjo González y Bruno Motta en Biscocho Studio. La masterización ha sido obra de Javier Roldón en Vacuum Mastering. Blurry Times ha sido publicado por Great Canyon Records en una cuidada edición limitada de vinilo color verde botella y también en CD.

Blurry Times es un magnífico disco que puede mirar de cara a muchos de los nombres antes mencionados como referencia. A pesar de tratarse de un trabajo de debut y del largo tiempo dedicado a su creación, estamos ante un trabajo cohesionado, impecable y con una personalidad muy definida. Todo ello a pesar de que hay cierta variación en los ambientes, pero todos ellos tienen en común ese tono de introspección solo interrumpida por algunos espléndidos pasajes en los que las guitarras se desbordan. Una sombría melancolía parece dibujarse en las letras, una extraña añoranza por difusos lugares y épocas indeterminadas. Canciones como “Holiday house” desarrollan ese tema: el paso a la edad adulta, la nostalgia por los sitios donde crecimos, también la idealización en la que a veces caemos cuando echamos la vista atrás. Quizás esos sean los “Blurry times”, esos tiempos difuminados en la memoria, aunque también pueden ser los momentos inciertos que nos quedan por delante.

Y qué decir de canciones como “Lonesome train”, que ha recibido elogios del mismísimo Mikel Erentxun. No es para menos, aunque lo mismo podría aplicarse a temas como “Under a cold rain”, “Thirty” o casi a cualquiera de las canciones contenidas en este Blurry Times que se postula a ser uno de los discos nacionales del año no solo entre el nutrido grupo de discos de debut, sino en general. El enigmático final con “Oaktown”, con su combinación de lo que parecen gozosos banjos o mandolinas con un nebuloso fondo sintético, no hace sino corroborar lo que ya sabíamos: no estamos ante un disco de debut poco hecho, disperso o descuidado, sino ante un gran álbum que podría haber sido grabado por una banda con muchísima más experiencia.

A continuación puedes escuchar Blurry Times, el primer álbum de los madrileños Wide Valley.

