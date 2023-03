Alper Tuzcu es un compositor, guitarrista y productor de música del que ya te hemos hablado en varias ocasiones en nuestra sección 7 Minutos al Día. Originario de Turquía, en la actualidad reside en los Estados Unidos. En 2015 se graduó del Berklee College of Music con Magna Cum Laude, después de haber ganado una beca en el Umbria Jazz Festival en Italia. Debutó en 2016 con el disco Between 12 Waters, al que siguió Aurora en 2018. Su EP de 2021, Raíz, del que también te hemos hablado en Muzikalia, fue seleccionado por la radio estadounidense NPR como uno de los 10 mejores EP de 2021. Alper Tuzcu es es juez de los premios Grammy y Latin Grammy, además de Profesor Asistente en el Berklee College of Music donde imparte clases de producción musical.

Recientemente Alper Tuzcu ha publicado un nuevo sencillo, «Espírito». Una canción en la que su autor incorpora ritmos de samba y candombe uruguayo, además de detalles africanos en la guitarra. La letra está escrita en portugués, contando con la colaboración de la vocalista brasileña Jasmine. Participan también Carlo De Biaggio al bajo y Daniel «Tatita” Márquez a la percusión. La canción está inspirada en los famosos compositores brasileños Caetano Veloso y Vinicius de Moraes. La canción fue mezclada por Ricardo Mosca, y la masterización estuvo a cargo de Carlos Freitas.

A continuación puedes escuchar «Espírito», el nuevo sencillo de Alper Tuzcu.