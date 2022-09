Parade adelanta su nuevo disco con una versión de Everything But The Girl

Parade está de vuelta un año después del genial Chispa o Calambre (Jabalina 2021), ese mini LP en el que se arrojaba al aire una pregunta, una disyuntiva en un mundo extraño que merece ser fotografiado para conservarlo del deterioro del tiempo.

Antonio Galvañ está de vuelta con el que será su nuevo álbum, Mares poco profundos, que viene anticipado por su personal versión de «Before Today» de Everything But The Girl. Como él mismo comenta: «Es la presentación perfecta porque da una idea precisa de cómo es el nuevo disco: «Mares poco profundos» es melancólico, acústico, ligero, un poco deudor de aquellas canciones que a principio de los ochenta hacían grupos como Weekend, Pale Fountains o Everything But The Girl. Tanto es así que la propia canción es una versión del grupo de Tracey Thorn y Ben Watt.

Aunque la original pertenece a su época más electrónica, yo he preferido llevarla por unos derroteros más bossa nova, amparado en el buen hacer de Quique Villafañe a la batería, Juan San Martín al contrabajo (supervisados por el gran Ramón Leal) y Eduardo Piqueras brillando en las guitarras. Todo esto mezclado con maestría por Guille Mostaza en su estudio Álamo Shock. El resultado final ha sido muy satisfactorio para mí: una canción que habla sobre lo difícil que es controlar el deseo, mecida sobre el influjo ensoñador de la bossa nova y el pop».

