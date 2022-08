Passenger actuará en Barcelona y Madrid a final de mes

El cantante y compositor Mike Rosenberg, más conocido como Passenger, regresará a España en agosto de 2022. Podremos disfrutar nuevamente de su directo el martes 30 de agosto en la sala Razzmatazz de Barcelona y el miércoles 31 en la La Riviera de Madrid.

Rosenberg posee una larga carrera musical desde que en 2007 lanzara, apoyado por su banda, su primer trabajo discográfico titulado Wicked Man’s Rest. Poco después decidió iniciar su andadura en solitario, en la que siguió cantando y componiendo y durante la que dedicó algún tiempo a tocar en la calle. Con la llegada de su single ‘Let Her Go’ su carrera dio un vuelco extraordinario que le llevó a girar durante más de dos años por todo el mundo, además de conseguir un premio Ivor Novello y más de dos mil millones de reproducciones en YouTube. Desde entonces, Passenger no ha dejado de crear y de ofrecernos auténticas obras musicales impregnadas de la sensibilidad y autenticidad que le caracterizan.

Tras su última visita a nuestro país, en la que nos trajo como novedad las canciones de su álbum Runaway, Passenger llegará de nuevo a España para presentarnos su último álbum, ‘Birds That Flew and Ships That Sailed’ con canciones destacadas como‘Blink Of An Eye’ y ‘Chasing Gold’.

Entradas a la venta

Las entradas para los conciertos de Passenger están a la venta a través de doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradas es de 30 Euros (gastos de distribución no incluidos).