Gilla Band anuncian disco y estrenan ‘Backwash’ 

Gilla Band (de quienes te hablamos en nuestro reciente especial sobre el nuevo post-punk) comparten un nuevo tema, adelanto de su próximo álbum Most Normal, que saldrá el 7 de octubre de 2022 a través de Rough Trade Records/Popstock.

«Backwash» fue dirigido y animado por Mortis Studios y sigue al anterior single “Eight Fivers”, que fue acompañado por un vídeo dirigido y animado por Mortis Studios con la ayuda adicional de Rubén Hernández. «Backwash» está disponible como un 7″ exclusivo de Big Love, limitado a 120 copias.

Para su primer álbum como Gilla Band, el cuarteto ha redibujado su propio paradigma. Most Normal se parece a pocas cosas que hayas escuchado antes, un espectro caleidoscópico de ruido puesto al servicio de canciones pop rotas, paseos en montaña rusa de Avant-punk con FX y pasajes de nihilismo futurista en la pista de baile.

El confinamiento por Covid privó a Gilla Band de cualquier oportunidad de probar el nuevo material en directo, pero la pandemia también incineró cualquier idea de una fecha límite para el nuevo álbum. Tuvieron la libertad de retocar a su antojo, de reescribir y reestructurar y reinventar los temas que habían cortado – para, como dice el baterista Adam Faulkner, «separar las cosas y decir: ‘Probemos esto’. Podemos probar todas las ideas descabelladas».

«La idea inicial de todo el álbum era que sonara vagamente como un sueño», explica el cantante Dara Kiely. «No nos ceñimos a esa idea, pero nos llevó por diferentes caminos sonoros. ”Backwash» es uno de los pocos temas en los que la letra representa una circunstancia onírica. La letra es un desvarío de la conciencia, con imágenes extrañas y todo eso. El tema trata de la atracción, de querer a alguien y no saber qué decir exactamente. Es una canción de amor indirecta, en la que sabes que te gusta alguien pero no puedes articularlo. Pensar que ya has expresado tus sentimientos, pero como si te despertaras de un sueño has olvidado lo que realmente has dicho o sentido».

Escucha ‘ Backwash’ de Gilla Band

Foto Gilla Band: Robert Watson