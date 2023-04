Pet Shop Boys recopilan todos los singles de su carrera

Los legendarios Pet Shop Boys han anunciado el lanzamiento de SMASH – The Singles 1985-2020, una colección imprescindible que reúne todos los sencillos que la banda ha lanzado durante sus 35 años de carrera. La compilación, disponible en múltiples formatos, llegará el 16 de junio a través de Parlophone.

Entre los éxitos incluidos en la colección se encuentran algunas de las canciones más icónicas de la banda, como «West End Girls», «Love comes fast», «It’s a sin», «Always on my mind», «Being boring», «Suburbia», «Opportunities», «What have I done to deserve this?», «Rent» y «Heart», entre otros.

La colección también incluye algunos de los sencillos más exitosos de Pet Shop Boys lanzados en el período de 1993 a 2003, como «Go West», «Se a vida é (that’s the way life is)», «New York City boy», «Can you forgive her?», «I don’t know what you want but I can’t give it any more» y «Single bilingual». Además, también se incluyen algunas de las canciones más recientes de la banda, como «The Pop Kids», «Monkey business», «Dreamland», «Love etc.», «I’m with Stupid», «Vocal» y su último sencillo «I don’t want».

La colección estará disponible en varios formatos, incluyendo una caja de 3 CD, una caja de vinilo de 6 LP y en formato digital. Además, se lanzará una edición 3CD/2Blu-ray que incluirá todos los videos de los sencillos.

Según comentan: “A medida que comenzamos a trabajar en un nuevo álbum, y más tarde este año continuamos con nuestra gira de grandes éxitos ‘Dreamworld’, parece un buen momento para hacer un balance y reunir todos los sencillos que hemos publicado”.

Antes del lanzamiento de SMASH, Pet Shop Boys publicará la edición 2023 de su libro anual «Annually» el 14 de abril, que incluirá un CD EP exclusivo titulado «Lost» con cuatro pistas grabadas en 2015. A partir de mayo, el dúo emprenderá una gira por el Reino Unido y Europa, «Dreamworld: The Greatest Hits Live», que culminará con actuaciones en Primavera Sound 2023 en Barcelona el 31 de mayo, Madrid el 7 de junio y Oporto el 9 de junio.