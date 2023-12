Peter Kernel publican un nuevo álbum

Peter Kernel es una banda suizo-canadiense de art-rock. El grupo se formó en 2005 y lo integran Aris Bassetti y Barbara Lehnhoff. Desde 2008 han publicado multitud de sencillos y LPs, el último de ellos una recopilación que vio la luz en 2020.

En los últimos tres años el grupo ha estado preparando nuevos temas. Para ello invitó a once de sus bateristas más estimados para que les hicieran llegar una serie de ritmos con los que compusieron once canciones. El resultado final es una extraña y única colección basada en el aprecio por diferentes estilos y personas, un micromundo hecho de diferentes sentimientos, patrones, colores, intenciones y actitudes. Cada canción se adapta al ritmo, de forma que encontramos temas más vanguardistas, otros con un sonido más tribal, e incluso algunos que coquetean con el jazz. Los nombre escogidos han sido Bernard Trontin (The Young Gods), Cosmic Neman (Zombie Zombie), Beatrice Graf, Domi Chansorn, Ema Matis, Tam Bor, Hugo Panzer, Julian Sartorius, Kevin Shea (Storm & Stress, Lydia Lunch), Simon Berz y Simone Aubert (Hyperculte, Massicot).

El disco resultante de esta colaboración se titula Drum to Death. Inicialmente fue publicado en formato digital el pasado mes de octubre, a través del sello On The Camper Records, pero desde hoy mismo está disponible también en CD y vinilo.

A continuación puedes escuchar Drum to Death, el nuevo álbum de Peter Kernel.

Drum To Death (2023) de Peter Kernel

Página web oficial de Peter Kernel

(la foto de cabecera es obra de Sebastiano Piattini)