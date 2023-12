Brigitte Calls Me Baby – This House is Made of Corners (ATO)

Brigitte Calls Me Baby son una joven banda de Chicago liderada por Wes Leavins, que sorprenden con un primer EP en el que se mueven a medio camino entre la épica de crooners como Roy Orbision o Elvis, y la teatralidad de Morrissey. Un elegante debut que aparte de emular la grandeza de tiempos pasados, suena fresco y supura tanta pasión como buen gusto.

Mitómanos por naturaleza, no solo piensan en Brigitte Bardot para su nombre, sino que se declaran fanáticos de la era dorada del rock and roll, el cine francés y la cultura pop en general; también son hijos de este tiempo y todo ello se condensa en lo que contiene este This House is Made of Corners. Una primera entrega que sorprende por ser un tratado de indie rock exuberante con la producción de Dave Cobb, que en tan solo cinco canciones nos da muestra de su potencial. Tienen fuerza, canciones y un frontman de los que no abundan últimamente.

Imposible no acordarse de The Smiths en «The Future Is Our Way Out» o del autor de «Only the lonely» en la romántica «Eddie My Love». Pero no se queden con eso, porque Brigitte Calls Me Baby también son capaces de afilar las guitarras como lo hacían los primeros The Strokes en «You Are Only Made Of Dreams», de crear un auténtico hit urgente y arrollador como «Impressively Average» o de darle al janglepop vitaminado en una «Palm in your hand» que parece cantada por Robert Smith.

Una carta de presentación que deja el hype por las nubes, a la espera de constatar en nuevas entregas si de verdad estamos ante una de las posibles nuevas grandes bandas del siglo XXI. Crucemos los dedos.

