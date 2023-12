Josep Xortó & The Congosounds – Ocells Com Tu (Maletas Violentas /Austrohúngaro)

La historia de este idilio entre Josep Xostó y The Congosounds (el alias del artista multidisciplinar Carles Gongost) viene ya de bastantes años atrás. Entre idas y venidas coincidieron en un estudio para versionar el clásico de Jules Tropicana “Come On” que, sin lugar a dudas, es uno de los hits del italodisco hecho en el estado español, y que definía el Sabadell Sound, o todos aquellos grupos que quisieron exportar la estética y el sonido italo por estos lares.

Después de ir adelantando canciones por plataformas en streaming, debutan en formato largo con un trabajo adictivo de pop que, de nuevo, viene a reivindicar el hedonismo y el carácter festivo de la pista de baile. Las canciones son un prodigio de concisión, con unos arreglos que rememoran tiempos pasados, aunque sin partir de la nostalgia como modus operandi para dejar andar un discurso sonoro del todo imprescindible.

El humor no puede faltar en Ocells Com Tu (Maletas Violentas /Austrohúngaro, 2023), y ahí está ese (meta)homenaje a la canción arriba citada de Jules Tropicana esta vez titulada como “Això Que Sona És Nostre”, o esa ácida sátira a aquellos artistas que se dejan llevar por las modas musicales en “Els Hits”.

Aquí hay muchos hits -diría que en otro planeta todos lo serían- y por eso los ecos al italo y a la Whitney Houston ochentera resuenan en “Les Cançons Romàntiques” que contiene versos tan bonitos como “Mai no he fet tants de petons/respirar em molestava/perquè havia de parar/i agafar aire”. En “El Diable” cuentan que no están aquí para emprender ninguna revolución, pero el tecnopop de escuela Stock, Aitken & Waterman es pura lujuria, y sí, disruptivo sin pretenderlo. En “Bill Viola (artista neoyorkino multimedia) reflexionan sobre la labor del artista y de cómo éste puede manipular la mirada del espectador, y creo que define a estas canciones y a este proyecto: una performance, un simulacro artístico, un pastiche esteticista y glorioso que, igual sin quererlo, es una soflama en contra de lo autentico, lo original y demás apelativos que entierran en la nadería buena parte del pop hecho por aquí. Lujo y miseria.

Escucha Josep Xortó & The Congosounds – Ocells Com Tu