Phoebe Bridgers anuncia su segundo álbum

La cantante y compositora Phoebe Bridgers, ha confirmado detalles de su segundo álbum en solitario, Punisher, uno de los más esperados de este año, que se publicará el 19 de junio de la mano de Dead Oceans/Popstock! Este anuncio llega solo unas semanas después del lanzamiento de la inquietante “Garden Song”, en febrero. Ahora llega junto al estreno de un vídeo para el nuevo single “Kyoto”, que escribió en su primer viaje a Japón en febrero de 2019.

l vídeo de “Kyoto” fue grabado en Los Ángeles frente a un croma. El plan inicial era que la narrativa culminara en un montaje con Bridgers grabado en Kyoto en marzo de 2020, pero el viaje fue cancelado por la pandemia del Covid-19. Bridgers explica que “esta canción es sobre el síndrome del impostor. Sobre estar en Japón por primera vez, a donde siempre había querido viajar, y tocar mi música a gente que quería escucharla, sintiéndome como si viviera la vida de otra persona. Yo suelo disociar cuando me pasan cosas malas, pero también cuando me pasan cosas buenas. La compuse como una balada, al principio, pero en ese momento estaba tan cansada de grabar canciones lentas que lo convertí en esto.”

Bridgers lanzó su álbum debut en 2017 como una compositora poco conocida de Los Ángeles. Poco más de dos años después, se ha convertido en una músico de reconocimiento internacional con tres lanzamientos a su nombre: su debut, Stranger In The Alps, el EP de boygenius con Julien Baker y Lucy Dacus en 2018, y Better Oblivion Community Center, una colaboración sorpresa con Conor Oberst, en 2019.

Phoebe Bridgers tiene un talento singular y es además una artista difícil de encontrar, con suficiente humor como para deconstruir su ascenso meteórico. Punisher, escrito y grabado entre el verano de 2018 y otoño de 2019, la reafirma como una de las más inteligentes y tiernamente prolíficas compositoras de nuestra época. En este álbum vuelve a colaborar con Tony Berg y Ethan Gruska, con los que trabajó en Stranger In The Alps. Bridgers – que co-produjo el EP de boygenius y el álbum de Better Oblivion Community Center – ha recurrido al mismo grupo de músicos que aparecieron en su debut y a aquellos con los que ha trabajado desde entonces. El álbum incluye a la banda de Bridgers con Marshall Vore (batería), Harrison Whitford (guitarra), Emily Restas (bajo) y Nick White (piano) así como a artistas como Conor Oberst (“Halloween”, “I Know The End”), Lucy Dacus (“Graceland Too”, “I Know The End”), Julien Baker (“Graceland Too”, “I Know The End”), Blake Mills (“Halloween”, “Savior Complex” y “I Know The End”), Jenny Lee Lindberg (“Kyoto”, “ICU”), Christian Lee Hutson (“Garden Song”, “Halloween”, “Savior Complex”, “I Know The End”), Nick Zinner (“I Know The End”), el legendario batería Jim Keltner (“Halloween” y “Savior Complex”) y Nathaniel Walcott de Bright Eyes en la trompa (“Kyoto” y “I Know The End”). Punisher fue mezclado por Mike Mogis, que también mezcló Stranger In The Alps.