Alison Mosshart de The Kills debuta en solitario

Alison Mosshart de The Kills se estrena como solista. La cantante norteamericana, que saltó a la popularidad junto a su compañero Jamie Hince a principios de siglo ya había hecho sus pinitos al margen de su principal proyecto, tanto en The Dead Weather junto a Jack White (The White Stripes y The Raconteurs), Jack Lawrence (The Raconteurs y The Greenhornes) y Dean Fertita (Queens of the Stone Age), como poniendo su voz en canciones de Placebo, Arctic Monkeys, Cage The Elephant o The Last Shadow Puppets.

El debut en solitario de Alison Mosshart llega mientras continúa trabajando junto a Hince en lo que será lo nuevo de The Kills. Se trata de una canción llamada “Rise”, que forma parte de una serie de televisión llamada Secret Lines.

Según comenta la artista, “Recuerdo dónde estaba cuando la escribí, sentada en mi escritorio en Londres, echando de menos a alguien demasiado”. Para Mosshart, compartir música bajo su nombre es una experiencia nueva pero totalmente emocionante. Tiene sentido: Mosshart ha estado compilando un banco de música inédita durante más de una década. En 2013, Mosshart escribió por primera vez el boceto inicial de “Rise”, donde encontramos a la cantante entonando: ” When the sky is falling/ and the sun is black/when the sky is coming down on ya/baby don’t look back/we will rise.” Recuerda Mosshart: “Nunca lo olvidé. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando lo escribí, sentada en mi escritorio en Londres, echando mucho de menos a alguien “. Cuando el equipo de Sacred Lies buscó sus habilidades para una canción característica, supo que “Rise” tenía el tipo de ambiente adecuado. “Rise” fue grabada en Los Ángeles con el productor Lawrence Rothman.