Pinpilinpussies estrenan ‘Todo saldrá mal’, su primer single en castellano

Pinpilinpussies vuelve a la carga con su primer single en castellano, «Todo saldrá mal», un año después de la edición de su segundo LP HIPOCONDRÍA (Aloud, 2022), con el que recorrieron varias veces la península y actuaron en los principales festivales del país.

Este tema es solo el comienzo de una serie de canciones que Pinpilinpussies lanzarán durante el primer semestre del año y en las que explorarán nuevos matices en su sonido. Además de usar una nueva lengua, el grupo ha trabajado con el productor Karlos Osinaga («Txap», cantante de Lisabö) en Bonberenea, Tolosa, lo que ha llevado a la creación de un sonido más sofisticado y fresco.

Según Pinpilinpussies: «“Todo saldrá mal” es el grito que haces cuando estás sola en el coche y te das cuenta de que ya no puedes más. Desde que tu amiga se fue —sí, esta canción no habla sobre un desengaño amoroso ni nada parecido, sino de la amistad—, todo está raro y eres incapaz de llevarlo bien. Incluso hasta el punto de no querer ir al local porque ya ni te apetece tocar. Pero a la vez, también es ese sticker que sueles enviarle y que solo tú y ella sabéis lo que significa. O ese religioso cigarro al acabar el concierto. Esas cosas que, aunque todo esté bastante mal, te permiten seguir bailando.»

Disfruta del vídeo de la canción dirigido por Miguel Trias de Bes y Futuro, mientras ellas continuan su interminable gira a la que han añadido festivales como el CanelaParty, el Cruïlla o el Tsunami Fest.

Escucha ‘Todo saldrá mal’ de Pinpilinpussies

foto: Clara Orozco @claror