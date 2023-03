Vetusta Morla, cabeza de cartel del Festival Medriterránea de Gandía

El festival Mediterránea ha confirmado a Vetusta Morla como su primer cabeza de cartel. El evento se llevará a cabo en el Parc de la Festa de Gandía los días 18 y 19 de agosto.

La banda madrileña se unirá a otros artistas ya confirmados como Miss Caffeina, Nunatak, Cariño, Antònia Font, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, La Fúmiga, Raule, Bjones, El amics de les arts y Maren Depol, We Are Not Dj’s, Don Fluor, Diego Hache, DJ Peligro, Willy DJ, Silencioso DJ, Bimba DJ y Úbeda DJ.

El tour anterior de Vetusta Morla, ‘Mismo Sitio, Distinto Lugar’, ha sido histórico debido a la gran cantidad de público que asistió a los 85 conciertos celebrados en 66 ciudades de 15 países de América Latina, Europa, EE. UU. y Canadá. Con su actuación en el Estadio Metropolitano de Madrid, Vetusta Morla se convirtió en la primera banda española de su género en reunir a 38.000 personas en un concierto propio.

Abonos para el Festival Mediterránea

