Pixies celebran los 30 años de Trompe Le Monde

Trompe Le Monde, el cuarto disco de Pixies, cumple 30 años el próximo mes de septiembre. Para celebrarlo, la formación norteamericana ha anunciado la edición limitada del álbum en vinilo verde.

Tras un EP y tres discos gloriosos (Surfer Rosa, Doolitle y Bossanova), la banda formada por Black Francis, Kim Deal, Joey Santiago y David Lovering despedían su primera etapa con su álbum más desprejuiciado y divertido.

Incluyendo singles como “Planet of Sound”, “Alec Eiffel”, “Letter to Memphis” y la versión del tema de The Jesus and Mary Chain “Head On”, contenía historias sobre ovnis, teorías de la conspiración y un buen número de razones para seguir alabando a Pixies.

El vinilo de Trompe Le Monde ya puede reservarse en la web de 4AD.

Estas son sus canciones:

A1. Trompe Le Monde

A2. Planet of Sound

A3. Alec Eiffel

A4. The Sad Punk

A5. Head On

A6. U-Mass

A7. Palace of the Brine

A8. Letter to Memphis

B1. Bird Dream of the Olympus Mons

B2. Space (I Believe In)

B3. Subbacultcha

B4. Distance Equals Rate Times Time

B5. Lovely Day

B6. Motorway to Roswell

B7. The Navajo Know