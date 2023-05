Last Days of April nos visitan este mes

La mítica banda sueca Last Days of April nos visita este mes de mayo

Cualquier aficionado al midwest emo tiene en su mente a Last Days of April, posiblemente la banda europea más importante que dio jamás el género. A discos inmortales como Angel Youth (00) y Ascend to the stars 02), le ha seguido después una trayectoria notable donde Karl Larsson y los suyos han ido confeccionando una serie de trabajos en los que otros sonidos más afines al folk y al americana han ido copando una importancia manifiesta hasta desembocar en su último disco, Even the good days are bad, publicado en 2021. Este mes lo presentarán en España con dos fechas a tener en cuenta:

20 mayo Esmorga Fest, Sarria. Entradas

21 mayo Trash Can Music Club, Madrid. Entradas