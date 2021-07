Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Slothrust, Cruceros Manzanares, Popdata, Colver, María Guadaña, Siesta Inuit y Awakate.

Slothrust – One more for the ocean

Slothrust es una banda de rock alternativo de Los Ángeles que hace unas semanas lanzaron el sencillo “Once More For The Ocean”, una canción de grunge rock con la que adelantan su nuevo álbum. El nuevo disco de Slothrust saldrá en septiembre y se titulará Parallel Timeline. “One more for the ocean” trata de la búsqueda de una mayor conciencia en tiempos de caos. Una canción escrita por la front woman de la banda, Leah Wellbaum, al sentirse inspirada contemplando el Océano Atlántico en New Hampshire.

Cruceros Manzanares – Qué guay

Cruceros Manzanares es un grupo madrileño que se presentan a sí mismos como una banda de “caspa-pop” y cuya trayectoria arranca en 2019. En todo este tiempo han escrito varias canciones de las que “Qué guay” ha sido la escogida como su primer sencillo, publicado a principios de julio. Una canción divertida y veraniega, con un simpático sample relacionado con el verano, que llega acompañada de un vídeo no menos divertido y vintage para los que recuerden cierta serie de los años 70 y 80. Vídeo que es obra de la productora TABACO y que hoy hemos incluido en nuestra PlayList Emergente de la Semana para darle algo de aire fresco al verano.

Popdata – El novio de Galatea

Popdata es un grupo madrileño formado hace cinco años por Andy Martín, Vicent Martín, Óscar Salinas y Juanma Caballero. Hasta la fecha han publicado tres mini-LPs autoeditados y producidos por Anti Horrillo. Su música combina el pop anglosajón, el noise y el indie rock. En 2021 han lanzado un proyecto, Toxidrama, una especie de cortometraje musical de quince minutos que cuenta la historia de un personaje llamado El Errante Tóxico. Toxidrama se divide en tres capítulos que también son tres canciones. La segunda de ellas es “El novio de Galatea”, un tema muy en la onda de Los Planetas.

Colver – Doing it wrong

Colver es un cuarteto belga de pop que el próximo mes de septiembre publicarán su EP de debut, Walk Swim Fly. Un disco que se abre con la canción “Doing it wrong”, un tema sobre las relaciones y lo difícil que resulta en ocasiones compartir con la otra persona nuestras dudas y preocupaciones. “Doing it wrong” es también el sencillo que han escogido para anticipar su debut, acompañado de un vídeo dirigido por el propio batería de la banda.

María Guadaña – Caballero

La jiennense María Guadaña, a la que seguimos en Muzikalia desde hace un par de años con motivo de su debut, tiene nuevo sencillo. Se trata de “Caballero”, adelanto del que será su segundo álbum. Una canción con groove que va creciendo en intensidad y que nos habla de la visión de su autora sobre las relaciones amorosas. El videolyric de “Caballero” es obra de Toño Cañadas y Cristina Vicario.

Siesta Inuit – Una estrella fugaz

Siesta Inuit es el proyecto musical de Nathaniel Palacios, que ya apareció en nuestra sección 7 Minutos al Día allá por el año 2016 para presentarnos su primer álbum. Su segundo disco se ha hecho esperar, pero finalmente salió hace unas semanas con el título de Namasté. Un álbum de delicioso pop que combina canciones más melancólicas con otras más eufóricas y pegadizas, todas ellas repletas de excelentes melodías. Tras lanzar junto con el disco el videolyric de “Nuestro espacio silente”, que ya apareció en nuestra PlayList Emergente, hoy os ofrecemos el de “Una estrella fugaz”.

Awakate – Rugido del sur

Awakate es un grupo murciano formado en 2019 del que ya te hemos hablado en un par de ocasiones en nuestra PlayList Emergente. Hoy regresan a ella con su canción “Rugido del sur”, un tema a ritmo de hip hop y mensaje reivindicativo de su tierra. El vídeo fue grabado hace unos meses en Totana (Murcia), contando con la colaboración de numerosos extras. La canción es una coproducción entre Sunset Studios (Murcia) y Atomic Studio (Valencia), con producción de Mark Dasousa. Con Awakate cerramos por esta semana nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!