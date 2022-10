Pixies – Doggerel (Pixies Recordings / BMG)

Entendemos que para Pixies debe ser complicado estar a la altura de su leyenda, y más teniendo que sostener el peso de su primera etapa. A pesar de ello, habría que reconocerles el empeño de volver al estudio después de pasear ese glorioso legado en interminables giras durante una década.

Podríamos decir que el irregular Indie Cindy (2014) y el algo insulso Head Carrier (2016) fueron una sombra de lo que esperábamos, pero tanto Beneath the Eyrie (2019) como Doggerel, contienen suficientes razones para borrar cualquier sospecha y hacer que esta nueva etapa que ya iguala en lanzamientos a la anterior, sea digna de colocarse en la estantería junto a esas joyas publicadas en el periodo 1987-1991. Estos últimos años les han servido para sentirse más liberados, como si hubieran querido dejar a un lado la búsqueda de nuevas identidades y optaran por seguir puliendo ese infalible y peculiar arsenal de armas que inventaron.

Basta con darle al play, subir el volumen y encontrarse con «Nomatterday». Se sentirán en casa. Ahí están la más que pulida base rítmica Lenchantin/Lovering, los fraseos y gritos de Francis, la serpenteante guitarra de Santiago… todo en su sitio, hasta que a la mitad llega un cambio de ritmo propio de sus mejores épocas, con el que la canción se dispara y demuestran que aún mantienen la capacidad de sacudirnos y sorprendernos. Siguen en línea ascendente con los aires noventeros de la melódica y fronteriza “Vault of Heaven” y sus toques Morricone y con una «Dregs of the Wine» tan clásica como salvaje, con la alargada sombra de Pete Townshend en sus guitarras.

Otros grandes momentos son la pegadiza «Haunted House», con su theremin ondulante y esos coros fantásticos que remiten a los hitos pop de su discografía, la infalible «There’s A Moon On» o el fuzz rock de «Get Simulated». Que sí, que quizá se muestren algo más acomodados en «Thunder and Lightning» o la inofensiva «Pagan Man», pero vuelven a dar un voltantazo de autoridad en el tramo final con a la melódica «Who’s More Sorry Now?», la emocionante «You’re Such A Sadducee» y esa expansiva «Doggerel» con la que cierran.

Si son capaces de aparcar la nostalgia, superan esa lista de clichés: «Los discos nuevos de Pixies parecen discos de Frank Black» / «Desde que se fue Kim Deal no es lo mismo» / «Los cuatro primeros eran los mejore» y celebran que una de las bandas que han definido el sonido buena parte del rock alternativo de las últimas tres décadas largas sigan en activo y en plenas facultades, podrán apreciar las buenas noticias que contiene Doggerel.



Escucha Pixies – Doggerel