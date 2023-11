Primavera Sound Porto llega con Lana del Rey, SZA, Pulp, PJ Harvey más

Primavera Sound Porto desvela su cartel una semana después de la edición barcelonesa. El festival se llevará a cabo del 6 al 8 de junio en el Parque da Cidade de la ciudad portuguesa.

Lana del Rey, SZA, PJ Harvey, Pulp, The National, Justice y Mitski encabezarán el evento, que contará igualmente con artistas de todo pelaje, desde Ethel Cain hasta Kim Petras, pasando por Arca, Lambchop, Billy Woods, The Last Dinner Party, Blonde Redhead, This Is The Kit o Amyl and the Sniffers y los habituales Shellac. También destacan artistas más esquivos como Joanna Sternberg, Lankum y Wolf Eyes, añadiendo capas de diversidad a la programación. Además, Primavera Sound Porto 2024 presenta nuevas bandas prometedoras como Militarie Gun, Crumb, Scowl, Water From Your Eyes, Tirzah, Tropical Fuck Storm y Royel Otis, ofreciendo una visión poliédrica para todos los gustos.

Este año, el festival incluirá una representación portuguesa destacada, con Amaura, Ana Lua Caiano, André Henriques, Best Youth, y otros, proporcionando igualmente una ventana a la rica escena musical del país.

