Primavera Sound 2024: Pulp, PJ Harvey, Lana Del Rey y Justice entre los confirmados

Primavera Sound acaba de hacer público el cartel de la que será su próxima edición, que tendrá lugar en en Barcelona del 30 de mayo al 2 de junio de 2024, teniendo una réplica en Oporto del 7 al 9 de junio, quedando la opción de Madrid descartada, al menos no mientras la ciudad siga contando con las deficiencias actuales para acoger tanto público. Así lo contaba la organización:

“Como consecuencia, a pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes. Y eso nos lleva a reconocer que, actualmente, no se dan las condiciones necesarias para que Madrid tenga un Primavera Sound como se merece en 2024”.

La 22ª edición del festival trae de vuelta el formato de un fin de semana con sede en Barcelona, aunque en cualquier caso la propuesta musical vuelve a ser desbordante. Importa cada artista, cada banda, pero también la suma de todos ellos.

Entre las principales noticias se encuentra la presencia de Pulp en su gira de reunión, PJ Harvey de nuevo en nuestro país, el regreso de The National, Beth Gibbons de Portishead, el baile de Romy, Charli XCX o Troye Sivan, la siempre majestuosa Lana del Rey o el concierto gratuito de Justice en la jornada inaugural. Y donde también estarán Shellac, claro.

Consulta el cartel completo para Primavera Sound 2024

A.G. COOK, AIKO EL GRUPO, AMAARAE, AMYL AND THE SNIFFERS, ANOTR, ARAB STRAP, ARCA, BADBADNOTGOOD, BALMING TIGER, BARRY CAN’T SWIM, BETH GIBBONS, BIKINI KILL, BILLY WOODS, BILLY WOODS, BITTER BABE b2 NICK LEON, THE BLESSED MADONNA, BLONDE REDHEAD, BRUTUS, CHANNEL ONE, CHARLEMAGNE PALESTINE, CHARLI XCX, CHELSEA WOLFE, CHLOE CAILLET, CLIPSE, CRUMB, CÓMO VIVIR EN EL CAMPO, DANIELA LALITA, DEFTONES, DEPRESIÓN SONORA, DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA, DETECTION, DILLOM, DISCLOSURE, DOGSTAR, DORIAN ELECTRA, DJ FART IN THE CLUB, DJ HARAM, DJ PLAYERO, DOOM, DUSTER, EARTHEATER, ETHEL CAIN, F.R.A.C, FAYE WEBSTER, FERRAN PALAU, FKA TWIGS, FONTÁN, FREDDIE GIBBS & MADLIB, ANGELES, VICTOR, GLORIA Y JAVIER, GUILLEM GISBERT, GUSSY, HANNAH DIAMOND, HERRENSAUNA: CEM b2b MCMLXXXV, HITECH, HOFE HTRK, IKONIKA, ISA ROJAS, JAI PAUL, JESSICA PRATT, JOANNA STERNBERG, JULIA AMOR, JULIE BYRNE, JUSTICE, KIM PETRAS, KODE9, L’IMPERATRICE, LA ZOWI, LAMBCHOP, LAMIN LOFANA LIVE, LANA DEL REY, LANARK ARTEFAX, LANKUM, LAX LOYD b2b CONCRETE DJZ, LAZZICH, THE LEMON TWIGS, LILY KONIGSBERG, LISTEN TO YOUR MOM, MARIA HEIN, MARIA JAUME, MERINA GRIS, MICA LEVI DJ SET, MILITARIE GUN, MILO J, MITSKI, MJ NEBREDA, MOCHAKK, MODEL/ACTRIZ, MONOLAKE, MOUNT KIMBIE, MUSHKAA, NALA SINEPHRO, THE NATIONAL, NICKOLI feat. ROBIN RAPU, NIEVE ELLA, OBONGJAYAR, OJOO DJ SET, OMAR APOLLO, PEGGY GOU, PELADA, PHEW, PHOENIX, PJ HARVEY, POLE POSITION, PULP, RATBOYS, RELS B, RENALDO I CLARA, RITA VIAN, ROC MARCIANO, ROISIN MURPHY, ROMY, ROOSEVELT, ROYEL OTIS, SANDWELL DISTRICT, SCOWL, SEGA BODEGA, SHABAKA, SHELLAC, SILICA GEL, SLOW PULP, SOFIA KOURTESIS, SOPHIA CHABLAU, SPACE AFRIKA & RAINY MILLER, STELLA MARIS, SZA, TEKI LATEX, TERCER SOL, THE ARMED, TIRZAH, TRATRATRAX: VERRACO b2b, TROPICAL FUCK STORM, TROYE SIVAN, VAMPIRE WEEKEND, VIUDA, VOXTROT, WATER FROM YOUR EYES, WIEGEDOOD, WILLIAM BASINSKI perf., WOODY92, THE WYTCHES, XEXA, YEULE, YO LA TENGO, YOVNGCHIMI

Entradas para Primavera Sound 2024

Desde la salida del cartel de Primavera Sound Barcelona 2024, y hasta el 22 de noviembre a las 23:59h CET, estará disponible en la página web de Primavera Sound un formulario de registro para la fan sale: el abono general tendrá un precio de 265€ (más gastos de distribución) y el abono VIP un precio de 495€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

El 23 de noviembre, los usuarios registrados recibirán por email las instrucciones para acceder a la fan sale, que estará activa en DICE a partir de las 11:00h CET durante 24 horas o hasta agotar existencias.

La venta general de entradas se abrirá el 24 de noviembre a las 11:00h CET en DICE.

Más información de Primavera Sound 2023 en su web.