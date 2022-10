Pulp confirman las primeras fechas de su reunión

Jarvis Cocker confirmaba el pasado verano que Pulp se reuniría para una serie de conciertos en 2023. Hablando en una charla organizada por The Guardian y en una sesión de preguntas y respuestas sobre sus nuevas memorias Good Pop, Bad Pop, el líder de la banda de Sheffield confirmaba la noticia, que dejó caer con un clip de 15 segundos compartida a través de su cuenta de Instagram unos días antes.

«What exactly do you do for an encore? / ¿Qué haces exactamente para un bis?». Una frase tomada de una pista del álbum de Pulp de 1998, This Is Hardcore, que celebra 25 años el próximo año.

“Hace tres meses, preguntamos: ¿Qué haces exactamente para un bis?” dijo el líder Jarvis Cocker en un comunicado. “Bueno… Un bis ocurre cuando la multitud hace suficiente ruido para que la banda regrese al escenario. Entonces… Tocaremos en el Reino Unido e Irlanda en 2023. Por lo tanto… Ven y haz algo de ruido».

Pulp regresa con Cocker, Candida Doyle, Nick Banks y Mark Webber. El bajista Steve Mackey anunció que no se sumará a esta reunión. “He decidido continuar con el trabajo en el que estoy involucrado: proyectos de música, cine y fotografía”, publicó en Instagram. “Pulp es una parte muy importante de mi vida creativa y estoy excepcionalmente orgulloso del trabajo que hemos creado juntos”.

Suponemos que aparte de estas fechas, pronto se confirmarán conciertos en otros países.

Primeras fechas confirmadas de Pulp

MAYO 2023

26 – Bridlington Spa, Bridlington

28 – Neighbourhood Weekender, Warrington

JUNIO 2023

9 – St Anne’s Park, Dublin

JULIO 2023

1 – Finsbury Park, London

7 – TRNSMT Festival, Glasgow

9 – Open Air Theatre, Scarborough

11 – International Arena, Cardiff

14 – Utilita Arena, Sheffield

15 – Utilita Arena, Sheffield

21 – Latitude Festival, Suffolk

Las entradas están a la venta en este enlace.