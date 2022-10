Morrissey anuncia disco para febrero, ‘Bonfire Of Teenagers’

En verano de 2021 Morrissey nos contaba: “Bonfire Of Teenagers ha sido terminado en Los Angeles. El peor año de mi vida concluye con el mejor disco de mi vida”. Para hablar de su último disco inédito por no encontrar sello que se lo publicase y analizar la actualidad, publicaba una entrevista realizada por su sobrino Sam Esty Rayner en la que nos daba muchas pistas del futuro, de cómo sonarán sus nuevas canciones y del regreso de uno de sus grandes compañeros para el siguiente álbum.

Este fin de semana ha lanzado un comunicado actualizándonos las novedades y dándonos su fecha exacta de publicación, dejando claro su malestar por sentirse repudiado en el Reino Unido donde no parece que haya un sello que quiera editar su música:

Capitol Records (Los Ángeles) lanzará ‘Bonfire of Teenagers’ de Morrissey en febrero de 2023. El álbum se lanzará en todo el mundo excepto en el Reino Unido, donde no hay un acuerdo discográfico.

«Bonfire of Teenagers» fue producido por Andrew Watt (ganador del Grammy al productor del año en 2021) y fue grabado en Los Ángeles. Los músicos del álbum son: Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers) y Chad Smith y Flea (ambos de los Red Hot Chili Peppers). El álbum presenta a Miley Cyrus e Iggy Pop en voces adicionales.

Los once temas son: I Am Veronica, Rebels Without Applause, Kerouac’s Crack, Ha Ha Harlem, I Live in Oblivion, Bonfire of Teenagers, My Funeral, Diana Dors, I Ex-love You, Sure Enough The Phone Rings, Saint In a Vitral.

La portada del álbum es de Liam Lynch. Capitol Records (Los Ángeles) también obtuvo la licencia de los derechos para relanzar los álbumes de Morrissey «Southpaw Grammar», «You Are The Quarry», «Ringleader of the Tormentors», «Years of Refusal» y «World Peace is None of Your Business» y estarán disponibles en formatos de vinilo/LP deluxe . Al igual que con «Bonfire of Teenagers», estos álbumes se publicarán en todo el mundo excepto en el Reino Unido hasta que intervenga un sello británico.

Por tanto, la continuación del más que digno I am not a dog on a chain (2020) estará en las tiendas en febrero de 2023 a través del sello norteamericano Capitol Records.