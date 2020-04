A punto de estrenarse la miniserie musical The Eddy

En unas pocas semanas y si el Covid-19 no lo impide, que ya nada está garantizado, Netflix estrenará The Eddy, miniserie musical que nos relata las peripecias de los protagonistas, superpuestas al ambiente de los clubs de jazz parisinos en la época actual (pre-pandemia, en realidad. ¡Qué tiempos aquellos!).

El director, Damien Chazelle, estará al cargo de la mitad de los ocho capítulos que la componen, mientras que los otros cuatro serán un trabajo de Houda Benyamina. Por su parte, Chazelle se ha especializado en combinar cine y jazz y casi la totalidad de sus trabajos anteriores son buena muestra de ello, empezando por la excelente (y en nuestro país desconocida) Guy and Madeline on a Park Bench (2009). Luego vendría Whiplash (2014) y la oscarizada La La Land (2016), todas ellas con una banda sonora de gran calidad, a cargo del excelente compositor Justin Hurwitz. El director Chazelle ha situado la acción en los suburbios de la capital francesa que conoce bien por haber crecido en sus calles y promete mostrar “el auténtico París multicultural” de hoy en día. El currículum de la directora Houda Benyamina es un poco menos extenso, pero en él figura la película Divines, por la que en 2016 obtuvo la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.

Los elegidos para elaborar las partituras son, en esta ocasión, dos pesos pesados de la composición y la producción, Glen Ballard y Randy Kerber. La lista de los artistas con los que Glenn Ballard ha colaborado, por ejemplo, es extensa y en ella se incluyen nombres como Aerosmith, Katy Perry, Ringo Starr, Michael Jackson, Van Halen, Ray Charles, The Corrs, Toto… En 1995 produjo el álbum Jagged Little Pill, de Alanis Morissette, que obtuvo dos premios Grammy. Por su parte Randy Kerber cuenta con un expediente de colaboraciones musicales no menos rutilante: Frank Sinatra, Donna Summer, Def Leppard, Whitney Houston, Julio Iglesias, Michael Jackson, Rod Stewart, B. B. King…

En cuanto al guion, corre principalmente a cargo de Jack Thorne, un escritor veterano que procede del mundo del teatro y que fue premiado con un Tony en 2018 por su adaptación para de la pieza Harry Potter y el legado maldito, de J. K. Rowling. La historia transcurre en el club que lleva el nombre de la serie, The Eddy, donde Elliot (interpretado por André Holland) se ocupa de la parte artística y Farid (Tahar Rahim, ese que llaman “el De Niro francés”), lleva las cuentas. Sin embargo, parece que tienen ciertas deudas y que el acreedor quiere “liquidar” cuanto antes. Este es el inicio de la trama y a partir de ahí la cosa se complica con los problemas personales y afectivos de los protagonistas, con cada capítulo centrándose en uno de ellos. Un argumento que parece bastante alejado de la atmósfera romántica que flotaba en La La Land, pero en donde el jazz estará siempre presente en forma de actuaciones de músicos reales (no como Ryan Gosling) que interpretarán los temas compuestos por Ballard y Kerber.

La serie es una producción francesa (Atlantic Productions) y el reparto está encabezado por André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Tahar Rahim y Leïla Bekhti.