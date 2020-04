Muere el cantautor Luis Eduardo Aute

Luis Eduardo Aute ha fallecido a los 76 años. Uno de los cantautores más emblemáticos de nuestra escena nos deja tras 50 años en la música, en los que nos brindó auténticas obras de arte, joyas poéticas en forma de canción que acompañan a millones de personas día a día y forman parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Luis Eduardo Aute llevaba más de cuatro años apartado de la vida pública después de que sufriera un grave ictus que finalmente no ha podido superar.

Cantante, compositor, pintor, poeta y cineasta fue un polifacético artista y autor de canciones eternas que nos acompañarán siempre.

La música española se despide del maestro:

Descanse maestro.??

Haremos por no olvidarle.

Por el alma de su cuerpo,

aunque cueste adaptarse.

Este mundo no lo entiendo

Este “cura” no es mi padre.

Pero igualmente le quiero,

Don Luis Eduardo Aute.

Saliste despacio del cine.

Al alba te marchaste.

Pasó por aquí el misterio… pic.twitter.com/BzY5SrXWAn

— Ángel Stanich (@angelstanich) April 4, 2020